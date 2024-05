Abp Jędraszewski „mebluje archidiecezję” tuż przed emeryturą? Konflikt z księdzem wraca

Ks. Kazimierz Sowa w mediach społecznościowych zasugerował, że proboszcz parafii mariackiej w Krakowie ks. Dariusz Raś otrzymał ultimatum od arcybiskupa Marka Jędraszewskiego ws. opuszczenia parafii. W grudniu 2023 r. metropolita krakowski wzywał duchownego do rezygnacji. Już wtedy mówiło się, że to część „meblowania archidiecezji” tuż przed emeryturą abpa Jędraszewskiego. Metropolita krakowski wyrzucił już jednego księdza ze swojej przyszłej willi.

Abp Jędraszewski wyrzuci kolejnego księdza? Wkrótce minie termin ultimatum

„Pewien arcybiskup znany niektórym jako JSO (Jego Skromna Osoba) z nią na dzień kazał wyprowadzić się jednemu księdzu z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Ten się podporządkował, ale zrobiła się afera, bo sprawa wyszła na jaw. Teraz się dowiaduję, że inny ksiądz, powiedzmy to oględnie o znacznie ważniejszej pozycji w Archidiecezji, dostał ultimatum i nakaz opuszczenia parafii do 11 maja” – zaczął swój wpis duchowny.

„Za chwilę sprawa wyjdzie na jaw, bo i ta misterna operacja pozbawienia urzędu pewnego proboszcza zbyt finezyjna i za bardzo tajną nie jest, i znowu zacznie się narzekanie, że wszyscy przeciwko biednemu arcybiskupowi i jego dzielnej »drużynie«.A przecież volenti non fit iniuria… Ps. BazylikaMariackaw remoncie… taki obrazek mi się dokleił…” – podsumował ks. Sowa.



Nerwowa atmosfera wokół metropolity krakowskiego. „To straszny wstyd”, „zwykłe draństw”

Z krakowskimi duchownymi i świeckimi katolikami porozmawiała w tej sprawie „Gazeta Wyborcza”. Atmosfera w otoczeniu abpa Jędraszewskiego ma być nerwowa. Metropolita krakowski w lipcu 2024 r. przestane pełnić swoją funkcję, ale jego przyszła willa na terenie parafii p.w. św. Floriana wciąż nie jest gotowa.

– Dekret metropolity wstrząsnął Krakowem. To straszny wstyd, że kuria tak bezwzględnie postępuje z oddanym Kościołowi człowiekiem. Darek dopiero co wrócił ze szpitala i w taki okrutny sposób traci dach nad głową. Trudno nazwać to inaczej jak zwykłym draństwem – komentuje krakowski ksiądz z parafii sąsiadującej z bazyliką Mariacką. Były senator Jarosław Lasecki jest „zdruzgotany tą informacją” i mówi o „głębokiej niesprawiedliwości”.

Czytaj też:

Abp Marek Jędraszewski: Żadne poczęte dziecko nie jest częścią matkiCzytaj też:

Afera wokół krakowskiego „Castel Gandolfo”. Konserwator wymaga zgody na remont