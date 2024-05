Małgorzata Rozenek-Majdan: Show-biznes akceptuje skoki w bok, polityka bocznych aktywności raczej by nie akceptowała

Polityka jest dziedziną, która wymaga stuprocentowego zaangażowania. Show-biznes akceptuje skoki w bok, ale polityka, poprzez powagę swoich działań, ich czasochłonność, tych bocznych aktywności raczej by nie akceptowała. Ale do polityki powinno się wchodzić uspokojonym, zabezpieczonym finansowo i spełnionym. I gdybym kiedykolwiek wchodziła do polityki, to na pewno chciałabym być osobą, która będzie miała zapewniony byt dla rodziny, która będzie spokojna o doznania, doświadczenia. I która wejdzie po to, żeby realizować plany, które mogą się przyczynić do poprawy życia innych, bo to jest cel – mówi w podcaście „Wprost przeciwnie” Małgorzata Rozenek-Majdan.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": O co najczęściej pytają cię dziennikarze? Małgorzata Rozenek-Majdan: Ostatnio czy w ogóle? Ostatnio. A potem w ogóle. Ostatnio o nowy program „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", który jest w emisji w każdy wtorek o 21.35. To program, który kosztował mnie bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo emocji i cieszę się, że już jest za mną, chociaż nagrywanie go na pewno było dużą przyjemnością. A ogólnie to bardzo często pojawia się temat in vitro. Zostańmy na moment przy programie. Dzisiaj przeczytałam informację dotyczącą tego, ile osób go ogląda. Ciebie ten wynik, średnio 542 tys. widzów, zadowala?