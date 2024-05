Polacy nie wierzą w kontrwywiad. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Na początku tygodnia polski sędzia Tomasz Szmydt zawnioskował o azyl polityczny w Białorusi. Tłumaczył to „niezgodą na politykę i działania władz”. – Wszystko na to wskazuje, że jest szpiegiem – ocenił jego działanie minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych i przyszły szef MSWiA.

I dalej. – Śledztwo prokuratorskie dotyczy szpiegostwa, ma to znamiona takiego działania, atakowanie Polski w mediach białoruskich czy rosyjskich. Nie mamy wątpliwości, że Szmydt jest na usługach obcych służb – podkreślał Siemoniak.

Służby nie zajmowały się sędzią Szmydtem

Działania Szmydta mogące wskazywać na to, że może on mieć związek z obcymi służbami, pojawiały się już wcześnie. To on był jedną z głównych postaci afery hejterskiej. Mimo tego – wbrew wcześniejszym doniesieniom – służby nie zajmowały się nim wcześniej.

– Służby nie zajmowały się sędzią Szmydtem, absolutnie dementuję. Nie zajmują się inwigilowaniem sędziów, prokuratorów, Zajmują się nim od poniedziałku – mówił Siemoniak.

Uwagi służb nie zwróciło także to, że przed rokiem Szmydt był w Białorusi. – Patrząc na całą tę postać, to dziwne, że nikt nie zwrócił uwagi na ekstrawagancję tej osoby. Postępowanie dyscyplinarne z bardzo dwuznacznymi zachowaniami wobec przedstawicielki mediów... On nie działał w odizolowanej rzeczywistości – oceniał Siemoniak.

Polacy nie wierzą w kontrwywiad

Teraz, w obliczu wojny za wschodnią granicą Polski, wiele wskazuje na to, że potencjalnych ingerencji rosyjskiego wywiadu w naszym kraju może być więcej. O zagrożeniach wspomina nawet NATO. Mimo tego Polacy nie są przekonani do działań Polski w zakresie ochrony przed nimi.

Zdaniem 56,5 proc. Polaków Polska nie jest dobrze chroniona przed działaniami rosyjskiego i białoruskiego wywiadu – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” przez agencję badawczą SW Research.

Przeciwnego zdania – czyli „Polska jest dobrze chroniona przed działaniami rosyjskiego i białoruskiego wywiadu” – jest 17,3 proc. badanych. Zdania nie potrafiło wyrazić 26,2 osób biorących udział w badaniu.

