Spodziewano się 200 tys. osób. Są dane o frekwencji na proteście rolników

Onet oszacował frekwencję na marszu "Solidarności". Kolumna liczy blisko kilometr długości i uformowała się na powierzchni ok. 20 km. kw, od pl. Zamkowego do ul. Świętokrzyskiej. Według ustaleń dziennikarzy na demonstracji pojawiło się ok. 25-30 tys. osób. Jest to stan na godz. 13. Organizatorzy spodziewali się nawet 200 tys. uczestników.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Warszawy Monik Beuth przekazała, że według szacunków Stołecznego Biura Bezpieczeństwa w dzisiejszej manifestacji rolników uczestniczy ok. 30-35 tys. osób

