Donald Tusk uda się na granicę z Białorusią. Uchylił rąbka tajemnicy

„Przedstawiciel prezydenta na posiedzeniu Kolegium zadeklarował gotowość współpracy na rzecz wyjaśnienia kwestii wpływów wschodnich służb w Polsce. Będą wnioski do prokuratury. Po wysłuchaniu Komendanta Straży będę jutro rano na granicy z Białorusią u funkcjonariuszy i żołnierzy” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.



Sprawa sędziego Tomasza Szmydta



Piątkowe posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych jest kolejnym, które zwołał premier. Poprzednie miało miejsce 8 maja. Tematem spotkania był „domniemany wpływ rosyjski i białoruski w polskim aparacie władzy w ubiegłych latach”. Decyzja Tuska to efekt działań Tomasza Szmydta, który opuścił Polskę i udał się do Białorusi, gdzie poprosił Aleksandra Łukaszenkę o ochronę. Zrzekł się także stanowiska sędziego.

Szef rządu tłumaczył, że drugie w ciągu kilku dni kolegium zostało zwołane, bo „sprawa jest poważna i dotyczy nie tylko sędziego Szmydta, ale wpływu i akcji wywiadów białoruskiego i rosyjskiego w naszym kraju”. Podczas rekonstrukcji rządu Tusk powiedział, że na piątkowym kolegium miała być kontynuowana rozmowa dotycząca wpływów rosyjskich i białoruskich na życie publiczne i sytuację w Polsce przed laty.



Dwa posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych w ciągu tygodnia



Podczas piątkowego kolegium miała być również prowadzona dyskusja ws. przygotowanego przez ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka projektu ustawy. W jej wyniku ma powstać „konstytucyjna i skuteczna” komisja, która będzie badała wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce. Innym tematem była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Kolegium ds. Służb Specjalnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy rządzie. Zajmuje się działaniami polskich służb, m.in. ABW, CBA i SKW. Na czele kolegium stoi premier, a w skład wchodzą szefowie: MSW, MON, MSZ, Ministerstwa Finansów, minister koordynator służb specjalnych i szef BBN. W posiedzeniach uczestniczą często szefowie poszczególnych służb oraz przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Czytaj też:

Łukaszenka reaguje na ucieczkę Szmydta. „Zupełnie normalny, patriotyczny Polak”Czytaj też:

Dziennikarz ujawnił, jak sędzia Szmydt uciekł na Białoruś. „Zabrał dokumenty na wczasy”