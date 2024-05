Rolnicy „symbolicznie powiesili” Donalda Tuska. Padły szokujące słowa

„Precz z Zielonym Ładem” – pod takim hasłem trwa w Warszawie protest rolników. Organizatorem manifestacji jest „Solidarność”. Piotr Duda przekonywał, że marsz będzie „apolitycznym protestem Polaków, którzy czują się zaniepokojeni i pokrzywdzeni szkodliwą polityką klimatyczną Unii Europejskiej”.

Protest rolników. Uczestnicy „symbolicznie powiesili” Donalda Tuska

Podczas demonstracji wyraźnie można było jednak wyczuć, że spora część uczestników nie należy do zwolenników obecnej władzy. Świadczą o tym m.in. transparenty wymierzone w Donalda Tuska. Na niektórych plakatach premier został porównany do Adolfa Hitlera, na innych głowę polityka przyczepiono do ciała psa, którego prowadzi na smyczy szefowa KE Ursula von der Leyen.

Galeria:

Transparenty podczas protestu rolników w Warszawie

Protestujący rolnicy dokonali także „symbolicznego powieszenia” Donalda Tuska. Przy słupie drogowym utworzyli coś na kształt szubienicy, do której przyczepiono maskę z twarzą szefa rządu oraz czarny garnitur, z którego wystawały flagi Niemiec oraz Unii Europejskiej.

twitter

Protest rolników. Skandaliczna wypowiedź uczestnika

W rozmowie z dziennikarzem „Wprost” Tomaszem Stankiewiczem padły skandaliczne słowa dotyczące najprawdopodobniej Donalda Tuska. Chociaż uczestnik protestu rolników nie wymienił premiera z imienia i nazwiska, można z łatwością domyślić się, kogo miał na myśli. Zapytany, czego oczekuje od dzisiejszego marszu, mężczyzna bez wahania odparł „Żeby rudemu łeb urwać”.

twitter

PiS dołączył do protestu rolników

Do protestu rolników oficjalnie dołączyło Prawo i Sprawiedliwość. W tłumie uczestników można było wypatrzeć m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego, Mariusza Błaszczaka, Beatę Szydło oraz Antoniego Macierewicza. Na miejscu stawili się również Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. W demonstracji udział wzięli także politycy Konfederacji m.in. Grzegorz Braun.

Warto podkreślić, że to Mateusz Morawiecki zaakceptował postanowienia polityki klimatycznej – a więc te dotyczące Zielonego Ładu – na szczycie Rady Europejskiej w 2019 roku.

Czytaj też:

Tusk jako Hitler i „pies” szefowej KE. Skandaliczne transparenty na proteście rolnikówCzytaj też:

Prorosyjskie nastroje na proteście rolników. „Polscy żołnierze woleliby iść na Berlin”