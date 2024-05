W kwietniu zgłoszono zaginięcie kobiety, teraz zatrzymano jej partnera. Zarzut – morderstwo

32-letnia Małgorzata W. jest poszukiwana od 22 kwietnia. Zaginięcie zgłosiła jej rodzina, a zadanie odnalezienia kobiety wzięli na siebie policjanci z Bierunia w województwie śląskim. Po kłótni z partnerem 32-latka miała wyjść z domu i odjechać samochodem w nieznanym kierunku.

Zaginięcie w okolicach Bierunia. Co stało się z Małgorzatą?

Pracujący przy tej sprawie bieruńscy kryminalni wykonali szereg czynności. Przesłuchali świadków i prowadzili działania w terenie, wielokrotnie przeszukując rejon, w którym odnaleźli jej samochód. Równolegle prowadzili operacyjne sprawdzenia, weryfikując wszelkie informacje, które mogłyby naprowadzić ich na trop zaginionej.

Jak podkreślono w komunikacie, śledczy nie wykluczali żadnej z hipotez, włącznie z tą, że kobieta nie żyje, a do jej zaginięcia przyczyniła się bliska jej osoba. Im więcej informacji gromadzili, tym bardziej zawężali trop. Po ponad 2 tygodniach nieustannych działań, do poszukiwań włączyli się dodatkowo kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zatrzymano mężczyznę. Jest podejrzany o zabójstwo

Współpraca katowickich i bieruńskich policjantów poskutkowała zatrzymaniem partnera zaginionej. Mężczyzna jest podejrzany o to, że zabił 32-letnią partnerkę i w okrutny sposób pozbył się ciała. 34-latek nie był wcześniej znany policjantom. Po zatrzymaniu przez policję został doprowadzony do mysłowickiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że kolejne 3 miesiące spędzi on w areszcie.

