Tak mieli zwerbować Tomasza Szmydta. „Szantaż i ego”

Nie cichnie sprawa Tomasza Szmydta, byłego sędziego, który stał się popularny za sprawą tzw. afery hejterskiej. Kilka dni temu media obiegła informacja, że prawnik uciekł na Białoruś i wystąpił o azyl.

Tak mieli zwerbować Tomasza Szmydta

Gen. Marek Dukaczewski podkreślił na antenie TOK FM, że obecnie służby próbują ustalić, w jaki sposób białoruski wywiad mógł zwerbować Tomasza Szmydta. – Służby koncentrują się na określeniu, jak i kiedy mógł być pozyskany do współpracy, a także jakie były jego kontakty i co ewentualnie mógł przekazać służbom, do jakich informacji miał dostęp – powiedział.

– On wcale nie musiał wyciągać utajonych informacji. Miał do nich dostęp i mógł to robić przy okazji. Przy obecnych technologiach to nie jest duże wyzwanie. Być może działał w zupełnie innym trybie środowiska, które z punktu widzenia tzw. baz werbunkowych dla obcych służb są ciekawe – tłumaczył.

Były szef WSI zwrócił uwagę na fakt, że agenci do werbunku używają czterech czynników: to są pieniądze, ideologia, szantaż i ego. – Podejrzewam, że któryś z nich został w tym przypadku zastosowany – ocenił. Z kolei „Rzeczpospolita” przypomniała, że sędzia już sześć lat temu mógł stracić status w związku z aferą hejterską. – Być może działał w zupełnie innym trybie środowiska, które z punktu widzenia tzw. baz werbunkowych dla obcych służb są ciekawe – zaznaczył.

Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś. Nowe informacje

Nieco więcej wiadomo za to na temat samej ucieczki byłego sędziego na Białoruś. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że Tomasz Szmydt wyjechał z Polski przez Terespol. Obecnie nie ma obostrzeń, aby wyjechać np. do Mińska czy Grodna. Należy mieć jedynie ważny paszport i wykupić wizę. Pogranicznicy sprawdzają jedynie, czy dana osoba nie jest poszukiwana listem gończym. „Jest tam zarówno czynne przejście kolejowe, jak dla ruchu samochodowego i osobowego po tym jak rząd rok temu zamknął wszystkie przejścia na Podlasiu” – czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”.

Wyjazd Szmydta – podobnie jak ten w 2023 roku – całkowicie umknął jednak uwadze służb.

