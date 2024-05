Takiego wyznania po Kaczyńskim nikt się nie spodziewał. „Zazdroszczę mu”

– Spotykamy się tu w Sompolnie nie przeciw Unii, tylko po to, żeby Unia była inna, żeby ona była dla ludzi. A nie przeciw ludziom. Żeby miała służyć wszystkim narodom, suwerennym państwom, by miała być czymś, o czym myśleli jej założyciele – mechanizmem współpracy państw europejskich, który wyklucza wojnę, który likwiduje podział sfer wpływów – stwierdził Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Sompolnie.

- Dziś wiemy, że to się po tylu latach od traktatów rzymskich nie powiodło. Nie powiodło się, ale historia toczy się dalej i my w perspektywie tych wyborów europejskich, które przed nami, mamy nadzieję, że to będzie taki punkt, w którym ten bieg dziejów się odwróci – dodał prezes PiS.

Według Jarosława Kaczyńskiego w Parlamencie Europejskim będzie się toczyła wielka walka o przyszłość Europy. – Mamy bardzo silną listę. Patrzę na uśmiech Ryszarda Czarneckiego i tak właśnie jest, potrzeba nam ludzi, którzy umieją się odnaleźć. To on może najwięcej zdziałać – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Jest też pani minister, która bardzo wiele osiągnęła – powiedział wskazując na Marlenę Maląg. Sala zaczęła skandować Marlena. – Znam to imię – odparł prezes PiS. – Mamy też posła Bartłomieja Wróblewskiego, który wszedł na Mount Everest – tego mu zazdroszczę – dodał polityk PiS.

Wkrótce więcej informacji.

