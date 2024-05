Poseł Suwerennej Polski wziął ślub. Poruszające słowa Zbigniewa Ziobry

Sobota 11 maja to wyjątkowy dzień dla Jana Kanthaka. Polityk Suwerennej Polski poślubił swoją narzeczoną Angelikę Lipę. 27-letnia modelka jest m.in. laureatką konkursu Look of the Year, który wygrała mając zaledwie 17 lat. Para zaręczyła się w 2023 roku. – Tak jesteśmy zaręczeni. Zakochałem się nie tylko w Lubelszczyźnie, ale także na Lubelszczyźnie – mówił polityk dziennikarzom. Jego narzeczona otrzymała wówczas pierścionek z prostokątnym niebieskim kamieniem otoczonym mniejszymi, białymi.

Jan Kanthak wziął ślub z Angeliką Lipą

Uroczystości ślubne odbyły się w jednym z kościołów w Kazimierzu Dolnym. Uwagę przykuła suknia panny młodej, która zdecydowała się na kreację z odsłoniętymi ramionami. Stylizację dopełnił bukiet z białych i jasnoróżowych kwiatów.

Pan młody postawił na klasykę – do ślubu poszedł w ciemnym garniturze w jaśniejsze prążki. Wcześniej były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych prosił internautów o radę, który krawat powinien założyć w tym niezwykle ważnym dniu.

Jan Kanthak wziął ślub. Zbigniew Ziobro złożył życzenia

Życzenia świeżo upieczonym małżonkom złożył Zbigniew Ziobro. „Angeliko i Janku, tak bardzo chciałbym być dzisiaj z wami, widzieć tak piękną młodą parę, wasze szczęście, miłość i radość. Ale znane wam względy stanęły na przeszkodzie” – napisał były minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych.

Polityk Suwerennej Polski życzył Janowi Kanthakowi i jego żonie „wspaniałej przyszłości, wypełnionej wspólnie spełnianymi marzeniami, codziennych wielu uśmiechów i radości wypływającej z wychowywania dzieci”. „Gdy jesteście razem, to macie ze sobą całą moc wzajemnej miłości. A gdy nadejdzie trudniejsza chwila, to wasza miłość zawsze da wam siłę, by stawić jej czoła. Angeliko i Janku – z całego serca życzę wam wszystkiego najlepszego na Waszej nowej drodze życia! Bądźcie szczęśliwi!” – dodał Zbigniew Ziobro.

