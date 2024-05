Bydgoscy pseudokibice pobili 14-latka. Policja zatrzymała 5 osób

24 marca 2024 roku w godzinach wieczornych w Bydgoszczy przy ul. Wyszyńskiego doszło do pobicia 14-letniego chłopca. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że pięciu sprawców zaczepiło go wtedy przy przejściu dla pieszych pod pretekstem sprawdzenia posiadania przez niego koszulki klubowej, a następnie go pobili.



Pobicie w Bydgoszczy. Policyjny trop prowadził między kiboli



Funkcjonariusze ustalili, iż sprawcy powiązani są bezpośrednio ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych. Wytężona praca funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością narkotykową i środowiskiem pseudokibiców w Bydgoszczy doprowadziła do uzyskania danych personalnych sprawców oraz zebrania materiału dowodowego w tej sprawie.



W pierwszej kolejności doszło do zatrzymania trzech z nich: 15-latka, 16-latka oraz 17-latka z Bydgoszczy. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w stosunku do najstarszego zastosował policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. To jednak nie był koniec sprawy. Policjanci dążyli do zatrzymania dwóch pozostałych sprawców.

Jednego z nich zlokalizowali w gminie Osielsko, gdy przemieszczał się samochodem marki audi i tam go zatrzymali. Ostatniego ze sprawców funkcjonariusze namierzyli w bydgoskim Fordonie i we wtorek 7 maja o godz. 6:00 zapukali do drzwi jego mieszkania, co poskutkowało zatrzymaniem kolejnego 19-latka.

Wszyscy sprawcy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz zmuszania do określonego zachowania. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

Czytaj też:

Po co komu operetka? Połoński: Gdyby ktoś pokroju Friza „strzelił bekę”, dzieciarnia poszłaby zobaczyć to „dziwo”

Czytaj też:

Ujawniamy majątek ludzi ojca Rydzyka. Politycy PiS, luksusowe rezydencje i mieszkania od seniorek