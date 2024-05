Kaczyński snuje czarny scenariusz dla Polski. „Dopiero wtedy dostaniemy po głowie”

– Myśmy w ciągu tych osiem lat naszych rządów można powiedzieć, to nie są moje słowa, ja tutaj cytuje kogoś, wyciągnęli Polskę ze sfery trzeciego świata – bo tam, gdzie są głodne dzieci tam jest trzeci świat – do sfery państw cywilizowanych – mówił Kaczyński. W trakcie wystąpienia Jarosław Kaczyński podkreślił, że "Polska nie może rozwijać się bez energii atomowej". Odnosząc się do planowanych inwestycji, przekazał, że Polacy "rozumieją, że CPK to przyszłość kraju". - Przeżywaliśmy kryzysy, ale naszą reakcją było budowanie tzw. tarcz. To osłaniało w dużym stopniu gospodarkę, miejsca pracy i bezpośrednio ludzi – mówił. – Inflacja tak jak zapowiadał to Adam Glapiński, została stłumiona. A dzisiaj tych tarcz już nie ma i powoduje to wzrost cen – zaznaczył.

Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości realizacja postulatów Donalda Tuska "to dopiero początek drogi". — Przed nami dalsza realizacja Zielonego Ładu. Dopiero wtedy dostaniemy po głowie. Weźcie państwo energię, dalsze wzrosty. To nie będą tylko papierki, tylko realny wzrost o kilkadziesiąt procent. To wpływa na nasze portfele i na popyt, który wpływa na rozwój gospodarki. Jeżeli energia jest droższa, to ceny rosną. Uruchamiany jest proces wysoce negatywny, a objawem tego jest likwidacja VAT-u na żywność — wskazał.

