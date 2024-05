„Niedyskrecje”. Morawiecki straci prawo do pełnienia funkcji publicznych? Tusk nie odpuszcza

Czy Mateusz Morawiecki straci prawo do pełnienia funkcji publicznych? Jak wygląda odsuwanie PiS od władzy po wyborach samorządowych? Czy zdrada sędziego Szmydta jest politycznym złotem dla PO? Do czego potrzebna jest komisja do badania wspływów rosyjskich? Dlaczego kampania europejska nie nabierze rumieńców? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadają, że już niedługo rozliczenia mogą dotknąć byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o przygotowanie do wyborów korespondencyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny 28 czerwca ma zająć się sprawą decyzji byłego premiera Mateusza Morawieckiego z 2020 r., zobowiązującego Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych – wynika z wokandy NSA. Ponad trzy lata temu WSA orzekł, że ta decyzja rażąco naruszyła prawo. Sprawę przed sądami administracyjnymi zainicjował ówczesny rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jeszcze wiosną 2020 r. zaskarżył do WSA decyzję premiera Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. Wtedy to ówczesny premier polecił Poczcie Polskiej „realizację działań w zakresie przeciwdziałania Covid-19 polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym”. – Donald Tusk i nowy zarząd Poczty Polskiej nie zdecydowali się na wycofanie skarg – mówi nam polityk PO. Jego zdaniem, Donald Tusk będzie chciał doprowadzić do skazania byłego premiera, by ten nie mógł pełnić funkcji publicznych. Po wyborach samorządowych dochodzi do przetasowań w regionach.