Alert RCB po kolejnym pożarze. „Jeśli możesz, zostań w domu”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Ostrzeżenie jest związane z pożarem, który wybuchł w jednej ze szkół w Grodzisku Mazowieckim. „Uwaga! Pożar Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Grodzisku Mazowieckim. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna” – czytamy. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu grodziskiego.

To kolejny alert, który RCB w ostatnich dniach wydało w związku z pożarami. Poprzedni, w niedzielę 12 maja, został uruchomiony w reakcji na pożar w hali targowej na ul. Marywilskiej w Warszawie. Ostrzeżenie obowiązywało na terenie Warszawy oraz powiatów: warszawskiego zachodniego, legionowskiego i nowodworskiego.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległy hale, w których znajdowało się ok. 1400 sklepów, a wielu sprzedawców straciło cały dorobek życia. Najemcy z Marywilskiej 44 wciąż przychodzą na miejsce zdarzenia, gromadzą się za ustawionymi barierkami, aby na własne oczy zobaczyć ogrom strat. – Jest smutek, zupełna pustka, bezsens. Całą noc nie spałam – mówi jedna z kobiet w rozmowie z reporterem „Wprost”.

– To był nasz rodzinny biznes, prowadziłam go z rodzicami, którzy są już w wieku emerytalnym. Straciliśmy to, co budowaliśmy od czasów Stadionu Dziesięciolecia. To był nasz dwudziestoletni dorobek. Po prostu nie ma już nic, został tylko dym, który unosił się wczoraj nad miastem. Jest to dla nas ogromny cios, ból, cierpienie. Mieliśmy tam cały towar. Wszystko. Teraz mamy tylko zobowiązania do opłacenia, faktury. Niektórzy zostali bez środków do życia, nam niewiele zostało, ale jeszcze rodzina nam pomaga – komentuje.

