140-osobowa grupa osób na granicy. Interweniowało Wojsko Polskie

Straż Graniczna poinformowała o kolejnym incydencie z granicy z Białorusią. Grupa 140 cudzoziemców usiłowała przedrzeć się nielegalnie na teren kraju. Jak wynika z komunikatu, pogranicznicy wraz z Żołnierzami Wojska Polskiego odparli szturm.

Do niebezpiecznego incydentu doszło w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży w piątek 10 maja około godz. 20:00. Próbę siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom podjęto przez rzekę graniczną Przewłoka.

Najnowszy raport Straży Granicznej

„Grupa ponad 140 migrantów próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli bardzo agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy” – wskazały w nowym komunikacie służby. W raporcie zapewniono, że do nielegalnego przekroczenia granicy nie dopuszczono, natomiast migranci wycofali się w głąb Białorusi.

Z raportu służb wynika, że w ciągu trzech ostatnich dni odnotowano w łącznie 824 próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Zatrzymano siedem osób, które pomagały w nielegalnym procederze. W piątek odnotowano 371 incydentów, w sobotę 204, natomiast w niedzielę – 249.

„Miały one miejsca w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówek Straży Granicznej w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Lipsku. Cudzoziemcy usiłowali przekroczyć nielegalnie rzekę graniczną Przewłoka. Doszło do kilku sytuacji, w których polskie patrole zostały obrzucane kamieniami i konarami. Nikt nie ucierpiał” – wskazano.

Straż Graniczna przypomina, że za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Od początku roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano około 12 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

