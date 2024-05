Nie wyrzucaj starego dowodu osobistego. Dzięki niemu możesz otrzymać wyższą emeryturę

Jak przypomina Onet, od tego, jak dużą otrzymamy emeryturę z ZUS, zależy nasz staż pracy. Ten musi jednak zostać w odpowiedni sposób potwierdzony – stosownymi dokumentami. Co jednak jeśli takich nie posiadamy? Istnieje wyjście z tej sytuacji.

Stary dowód osobisty może okazać się niezwykle istotny

Wiele osób pozbywa się starych dokumentów, takich jak np. dowód osobisty. W końcu te do niczego się nam już nie przydadzą. W rzeczywistości to myślenie może w pewnych sytuacjach okazać się błędne.

W starych dokumentach – w wersji charakterystycznej, zielonej książeczki – znaleźć można było specjalne wpisy. Sprawę tę regulował akt prawny z 1962 roku, który utracił moc. „Państwowe i spółdzielcze zakłady pracy oraz organizacje społeczne o znaczeniu ogólnopaństwowym obowiązane są w dowodach osobistych i tymczasowych zaświadczeniach tożsamości zatrudnionych u nich osób dokonywać wpisów o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia” – czytamy w Dzienniku Ustaw.

Emerytura. Staż pracy dla mężczyzn i kobiet. Wielu Polaków nie otrzymuje nawet najniższego świadczenia

Warto dodać, że od marca minimalna emerytura wynosi ponad 1780,96 zł brutto. A co jeśli emeryt nie posiada wymaganego stażu pracy? Jego emerytury nie podwyższa się do wysokości najniższej. Dlatego wielu seniorów nie ma prawa do minimalnej emerytury. Grupa ta niestety rośnie. – W grudniu 2022 r. wypłacono 365,3 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury – przekazało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z portalem Wprost.

Warto przypomnieć, że aby otrzymać najniższe świadczenie, trzeba ukończyć 65 lat – w przypadku mężczyzn, lub 60 – w przypadku kobiet. Okres składkowy i nieskładkowy w pierwszym przypadku wynieść musi – minimum 25 lat, a w drugim przypadku – 20. Potwierdzeniem tego stażu mogą być wpisy w starym dowodzie.

