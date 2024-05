Córka księcia Czartoryskiego alarmuje ws. 85 mln euro. „Nadal istnieje bezpośrednie ryzyko”

Pod koniec 2016 roku państwo polskie kupiło tzw. kolekcję Czartoryskich. 100 mln euro, czyli ok. 440 mln zł zostało przelane na konto Fundacji Czartoryskich. Jak podaje natemat.pl, część z tej kwoty (ok. 10 mln euro) trafiła do innych podmiotów wspierających kulturę, ale większość (ok. 85 mln euro) „została wytransferowana do fundacji Le Jour Viendra założonej w Liechtensteinie”.

Afera ze sprzedażą majątku Czartoryskich. Córka księcia o „politycznej porażce”

Tamara Czartoryska, córka Adama Karola Czartoryskiego – z którym nie żyje w zgodzie – od dawna alarmuje, że transfer środków do innej fundacji mógł odbyć się niezgodnie z prawem. – Wciąż prowadzimy dochodzenia i kilka postępowań w Polsce. W rzeczywistości do dziś nie byliśmy w stanie przedyskutować w sądzie faktu, że Fundacja XX Czartoryskich była w stanie przenieść publiczne pieniądze za granicę – powiedziała w wywiadzie dla natemat.pl. – W sprawie Liechtensteinu nie mogę nic zrobić. Władze w Polsce muszą podjąć działania, aby zażądać zwrotu środków do Fundacji XX Czartoryskich i do Polski – stwierdziła.

– Po transferze planowano zlikwidować Fundację Czartoryskich, aby uniknąć roszczeń mających na celu zażądanie zwrotu do Fundacji Czartoryskich przesłanych za granicę pieniędzy podatników – powiedziała Tamara Czartoryska. Jak dodała, ten ruch został powstrzymany, ale „nadal istnieje bezpośrednie ryzyko”, jeśli władze nie podejmą szybkich i zdecydowanych działań.

Tamara Czartoryska nawiązała także do przetasowania na polskiej scenie politycznej, do którego doszło po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku. – Nie znam motywacji stojących za nabyciem Kolekcji Sztuki przez państwo polskie, ale z pewnością czuję, że sprzedaż – a przede wszystkim transfer otrzymanych funduszy za granicę – były głęboką polityczną porażką. Całkowicie ufam, że nowy rząd podejmie działania i w pełni zbada to, na co poprzedni rząd przymykał oko – powiedziała. Tamara Czartoryska zapewniła także, że jest gotowa do współpracy, aby pomóc władzom odzyskać zwrot funduszy dla Fundacji XX Czartoryskich i Polaków.

