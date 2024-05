Trzy zarzuty dla katolickiego księdza z Podkarpacia. Miał posiadać pornografię dziecięcą

Dwa kolejne dotyczą: posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich – za co grozi nawet pięć lat więzienia i naruszenia jego nietykalności cielesnej – za ostatni czyn określony w Kodeksie karnym grożą dwa lata więzienia.

Podejrzany o popełnienie przestępstwa ksiądz został zatrzymany. Zastosowano środek zapobiegawczy

Źródło podaje, że w całej sprawie chodzi o 13-letniego chłopca. Ok. 30-letni ksiądz został natomiast zatrzymany 10 maja, w trakcie pełnienia swoich obowiązków na terenie parafii. Następnego dnia go przesłuchano. Prokurator Rejonowy w Jaśle w rozmowie z serwisem poinformowała, że wobec duchownego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Będzie się w nim znajdował do pierwszej połowy sierpnia – decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle.

Prokurator Katarzyna Skrudlik-Rączka w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że na tym etapie śledztwa, m.in. z uwagi na dobro osób pokrzywdzonych, nie może przekazać szczegółów dot. sprawy.

Ksiądz na Litwie skazany za posiadanie pornografii przyjechał do Polski

Na początku lutego informowaliśmy o duchownym, którego skazano na Litwie za posiadanie dziecięcej pornografii. Został przeniesiony do Olsztyna po decyzji litewskiego sądu, który ukarał go grzywną za posiadanie 33 plików o wspomnianym charakterze. Sprawę nagłośnił serwis frontstory.pl, który współpracował przy zbieraniu informacji z portalem Redakcija.

Na materiałach znalezionych u księdza były osoby poniżej 15. roku życia. Warto dodać, że duchowny przyznał się do winy i m.in. zapłacił grzywnę. Gdy ponownie zaczął posługiwać, aktywnie uczestniczył w nabożeństwach i rekolekcjach. W 2022 roku prowadził je m.in. dla Ruchu Światło-Życie, czyli tzw. Oazy, która formuje młode osoby ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Czytaj też:

Znany ksiądz zaskoczył. Zdradził, co zrobi jak zostanie papieżemCzytaj też:

Niemowlę ze śladami pobicia trafiło do szpitala. Matkę aresztowano, ojciec z dozorem policyjnym