Alert dla całej Polski. Słoneczna aura i brak opadów niczym pułapka

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa poinformowało, że w związku z wysoką temperaturą i brakiem opadów deszczu obniżyła się wilgotność ściółki w lasach, co powoduje duże ryzyko pożarowe terenów zielonych. Instytut zwrócił także uwagę, że w wielu miejscach wilgotność ściółki spada poniżej 10 proc., a to oznacza poziom, w którym można mówić o ekstremalnej podatności na zapalenie.

Alert dla całej Polski. Nie zapowiadają się szybkie zmiany w pogodzie

Zagrożenie pożarowe lasów – duże lub średnie – obowiązuje na terenie całego kraju. Prognozy pogody nie przedstawiają się w tym kontekście optymistycznie. Utrzymujące się wysokie temperatury, brak opadów, a jednocześnie wzrost prędkości wiatru sprawiają, że zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie. Gdyby w takich warunkach doszło do pożaru, ogień rozprzestrzeniałby się w błyskawicznym tempie, co mogłoby doprowadzić do zniszczeń na sporym terenie.

Leśnicy apelują do wszystkich osób, które planują wycieczki do lasów w ciągu najbliższych dni. Proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiedzialne zachowanie, aby przez bezmyślność nie doprowadzić do zaprószenia ognia i ogromnych strat. Chodzi o naprawdę podstawowe kwestie, jak np. to, żeby nie zaśmiecać lasów oraz powstrzymywać się od rozpalania ognisk na tych obszarach.

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Uwaga na... przymrozki

Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert ze względu na możliwość występowania przymrozków. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy tylko południowych części województw małopolskiego i podkarpackiego. Będzie obowiązywało przez kilka godzin w środę 15 maja (od północy do godz. 6:00).

