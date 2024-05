Mieli wdeptać PiS w ziemię. Polityk z obozu rządzącego przyznaje: Dziwię się, że Tusk aprobuje tę farsę

Komisje śledcze ds. wyborów kopertowych i do afery wizowej mają lada tydzień zakończyć prace. Czy coś ustaliły? Przewodniczący obu komisji twierdzą, że tak i zapowiadają wnioski do prokuratury. Tymczasem opinia publiczna jest co najmniej rozczarowana wynikami ich prac. Według politologa Jacka Kloczkowskiego komisje śledcze odegrały sztukę, która nie wyszła poza mury gmachu przy Wiejskiej.

Jeszcze przed wyborami europejskimi, zaplanowanymi na 9 czerwca, albo zaraz po nich, zakończą prace dwie komisje śledcze, które miały wdeptać w ziemię PiS i sprawić, że już nigdy ta formacja nie dojdzie do władzy. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Po pięciu miesiącach pracy obu komisji PiS ciągle w sondażach wyprzedza KO. Ale obaj przewodniczący – Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, szef komisji śledczej badającej tzw. wybory kopertowe i Michał Szczerba, też z KO, od tzw. afery wizowej – zamierzają pożeglować do Brukseli. Zapewne w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Efekt kampanijny Dariusz Joński, przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych odsłonił swoje plany krótko po tym, gdy okazało się, że będzie walczył o mandat europosła z pierwszego miejsca na łódzkiej liście Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedział, że 24 maja odbędą się ostatnie przesłuchania przed komisji ds. wyborów kopertowych. – Chciałbym, żeby raport był jeszcze w maju, 31 maja – powiedział Joński i zapowiedział, iż zebrany materiał pozwoli na złożenie wniosków do prokuratury w sprawie załamania prawa podczas przygotowania do wyborów kopertowych. Wieść o tym, że komisja śledcza pod wodzą Jońskiego zamierza skończyć prace z końcem maja wzburzyła polityków PiS.