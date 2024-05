Nie żyje wpływowy policjant z Wrocławia. Zginął w niejasnych okolicznościach

We wtorek 14 maja na polnej drodze w Kobierzycach pod Wrocławiem przypadkowi przechodnie znaleźli ciało mężczyzny. Świadkowie natychmiast poinformowali o sprawie odpowiednie służby. Jak poinformowało Radio Wrocław, jest to ciało zastępcy naczelnika wydziału ds. zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej CBŚP we Wrocławiu.

Wrocław. Nie żyje wpływowy policjant

Na razie nie udało się ustalić okoliczności śmierci funkcjonariusza. Aleksandra Freus z biura prasowego wrocławskiej policji przekazała jedynie, że wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Ponieważ w sprawie jest bardzo wiele znaków zapytania, śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok. Łukasz Dutkowiak, rzecznik dolnośląskiej policji przekazał, że po jej przeprowadzeniu zespół śledczy będzie dysponował bardziej szczegółowymi informacjami.

