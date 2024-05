Wstrząsający telefon do żony Ziobry. „Mąż właśnie umarł”

Zbigniew Ziobro choruje na nowotwór złośliwy przełyku z przerzutami do części żołądka. Prezes Solidarnej Polski już kilka miesięcy temu wycofał się z życia publicznego, a w marcu pokazał zdjęcie ze szpitalnej sali. Polityk podjął leczenie za granicą.

Przerażający telefon. Ktoś informował o rzekomej śmierci Ziobry

Niedawno Patrycja Kotecka-Ziobro, która przebywa w Brukseli, dostała przerażające telefony na temat jej męża. – Moja żona kilka dni temu otrzymała telefon z informacją, że jej mąż właśnie umarł. Przerażona wydzwaniała do mnie, czy żyję. To psychiczne znęcanie się nad żoną! Ale przede wszystkim nad matką dwojga małych dzieci. To także znęcanie się nad dziećmi, które przecież są świadkami tego wszystkiego... – wyjawił były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rozmowie z „Super Expressem”.

Dodał, że agresja w postaci takich połączeń „pokazuje nienawiść i dominującą chęć zemsty zleceniodawców takich działań”.

– Współczuję tej sytuacji, to nie powinno mieć miejsca, ale nie robią tego państwowe organy, ale najpewniej nieprzychylni mu ludzie – powiedział o telefonicznym nękaniu żony Zbigniewa Ziobry wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek.

Zbigniew Ziobro też obecną ekipę rządzącą za nękanie jego żony pod domem. – Ja mam immunitet, więc to straszenie dotyczyć mogło tylko żony – powiedział o ekipie TVP Łódź, której ktoś kazał stać pod domem od godz. 5 do 22, przez kilka dni, przy okazji przeszukań na zlecenie prokuratury.

W 2022 roku głośno było o licznych cyberatakach na osoby publiczne i ich bliskich. O sprawie głośno zrobiło się w momencie, gdy córka byłego szefa CBA Pawła Wojtunika dostała połączenie, w którym nieznany sprawca podszył się pod numer telefonu jej ojca i przekazał, że „tata nie żyje”. Podobny telefon dotyczący syna otrzymał też prawnik Marcin Matczak, ojciec rapera Maty. O podobnej sytuacji informował też Borys Budka

„Przed kilkoma minutami moja żona Katarzyna Kuczyńska-Budka odebrała telefon zidentyfikowany jako mój numer z informacją o moim zgonie. Chwilę potem z jej numeru zadzwoniono do mnie z informacją o jej śmierci. Ponieważ jesteśmy razem, udało nam się to nagrać. Posłuchajcie” – informował wówczas odchodzący z MAP minister na X.

Czytaj też:

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry miał się pogorszyć. Znany lekarz nie ma dobrych wieściCzytaj też:

Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura wydała komunikat