Wyjdź na dwór i spójrz w kosmos. Kolejna taka okazja szybko nie nadejdzie

Środa to dzień, który zapisać może się w pamięci wielu entuzjastów kosmosu. Na niebie trzykrotnie widoczna będzie bowiem stacja kosmiczna – uznawana za symbol światowej astronomii.

Nie przegap okazji. ISS ostatni raz pojawi się chwilę po północy

Jak podaje serwis nocneniebo.pl, który zajmuje się popularyzacją astronomii, podaje, że po raz pierwszy stację zobaczyć będziemy mogli o 21:07. Jej lokalizacja to południowy zachód, a kierunek, w jakim będzie podążać, to wschód. Redakcja zapewnia, że choć niebo wciąż jeszcze będzie jasne – tu warto dodać, że zachód Słońca będzie miał miejsce zaledwie 42 minuty wcześniej – to jednak każdy będzie mógł z powodzeniem zauważyć ISS na niebie.

Kolejna okazja to godzina 22:44. W tym przypadku jednak stacja przeniesie się z zachodu na wschód. Będzie trwało to około ośmiu minut i to właśnie wtedy najlepiej wyjść na dwór czy na balkon. Jak wskazuje portal Nocne Niebo, jedynie księżyć – ziemski satelita – będzie jaśniejszy wtedy od ISS.

Ostatni moment to 00:20. I tutaj redakcja podkreśla, że w całym kraju będzie można zaobserwować przemieszczanie się Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – o ile zwrócimy się w kierunku księżyca. To właśnie obok niego lecieć będzie ISS, co jednak potrwa krótką chwilę. Jednak warto.

Na koniec kilka wskazówek, by na pewno zauważyć ISS:

warto wybrać wolną przestrzeń, np. pole bez drzew czy pobliskiego boisko szkolne,

dobrze, aby miejsce to było nieoświetlone (czyli aby w pobliżu nie było latarni).

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – co to takiego?

Czym jest ISS? To 16-modułowa stacja, która pomieścić może w jednym momencie siedmiu członków załogi. Utrzymywana jest na niskiej orbicie okołoziemskiej. Zasilana zaś – ogniwami słonecznymi. Jej zadanie to eksperymenty na mikrograwitacji i na środowisku kosmicznym.

Wcześniej ludzi i materiały transportowały na nią wahadłowce należące do Stanów Zjednoczonych, a także rosyjskie statki kosmiczne. Obecnie zajmują się tym rosyjskie rakiety Sojuz i od kilku lat State Crew Dragon, którego właścicielem jest SpaceX, a więc „oczko w głowie” miliardera Elona Muska.

Przy ISS współpracują agencje kosmiczne z całego świata – amerykańska NASA, rosyjski Roscosmos, japońska JAXA, Europejska ESA czy kanadyjska CSA.

