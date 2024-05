Kogo Polacy chcą widzieć w roli prezydenta? „Zmobilizowani wyborcy PiS”?

W sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski sprawdzono na kogo Polacy oddaliby swój głos, gdyby wybory na prezydenta Polski odbyły się w najbliższą niedzielę.



Wybory prezydenckie w 2025. Których kandydatów wybraliby Polacy?

Do drugiej tury wyborów weszliby kandydaci PO i PiS. 29,6 proc. badanych chciałoby oddać głos na obecnego włodarza Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, obecnego. Na nieco mniej głosów mógłby liczyć były premier Mateusz Morawiecki. Kandydata Prawa i Sprawiedliwości poparło w badaniu 25,5 proc. respondentów. Podium zamykałby Szymon Hołownia. Marszałka Sejmu i jednego z liderów Trzeciej Drogi w sondażu poparło 13,8 proc. głosów ankietowanych. Lidera Konfederacji i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka poparłoby 9,3 proc. respondentów. Pierwszą piątkę zamyka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na obecną ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej zagłosowałoby 4,4 proc. badanych.

W lutym Szymon Hołownia powiedział, że chciałby kandydować w wyborach prezydenckich, ale czas na ostateczną decyzję dopiero nadejdzie.

– Chciałbym (kandydować – red.), ale realnie i odpowiedzialnie trzeba zdecydować w listopadzie, grudniu. I zacząć o tym rozmawiać po wakacjach. Teraz i tak wszyscy mamy tyle roboty na swoich frontach, że nie ma złudzeń. Natomiast wyobrażam sobie drugą turę z Rafałem Trzaskowskim – stwierdził lider Polski 2050. Dopytywany o to, czy wyobraża sobie także starcie z Donaldem Tuskiem odpowiedział krótko „tak”.

Dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spekuluje, że prawdopodobnie po wakacjach dowiemy się, kto będzie kandydatem na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. – Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są zmobilizowani, więc oni poprą kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie Morawiecki, czy to będzie Beata Szydło, czy to będzie ktokolwiek inny – wyjaśniła.

Czytaj też:

Dorota Gawryluk ma być „tajną bronią” Morawieckiego. Tajemnicze słowa DudyCzytaj też:

„Niedyskrecje”. Morawiecki straci prawo do pełnienia funkcji publicznych? Tusk nie odpuszcza