Posłanka PiS spędziła noc w Sejmie. Miała szczególny powód

Po zakończonym posiedzeniu Sejmu Anna Gembicka nie opuściła budynku przy Wiejskiej. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości postanowiła dołączyć do protestu rolników. W mediach społecznościowych pochwaliła się, że w ramach gestu solidarności ze strajkującymi, dołączyła do nich i spędziła całą noc w Sejmie. Dzień wcześniej na podobny ruch zdecydował się Robert Telus. Były minister rolnictwa zamieścił na Twitterze szczegółową relację – pokazał m.in. jak spał na prowizorycznym „łóżku” ułożonym z krzeseł.

Rolnicy z grupy Orka protestują w Sejmie blisko tydzień. Domagają się zamknięcia granicy z Ukrainą. Zapowiedzieli, że będą kontynuować protest dopóki nie spotka się z nimi Donald Tusk. Jeden z organizatorów protestu – Mariusz Borowiak – ogłosił w poniedziałek 13 maja, że rolnicy zaczynają strajk głodowy. Premier pytany przez dziennikarzy, czy wyjdzie do protestujących rolników odpowiedział, że nie planuje takiego spotkania, ponieważ grupa protestująca w Sejmie nie jest reprezentatywna dla rolników. W podobnym tonie wypowiedziałsię Michał Kołodziejczak. Wiceminister rolnictwa stwierdził, że większość rolniczych postulatów dotyczących Zielonego Ładu została już spełniona, a protestujący robią orkę, ale na wizerunku samych rolników.

O samej organizacji Orka wiadomo bardzo niewiele. – Jeden z przedstawicieli ministerstwa rolnictwa przyznał, że związek nie jest nawet jeszcze oficjalnie zarejestrowany, co de facto oznacza, że nie istnieje – mówiła w TOK FM Aleksandra Ptak-Iglewska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Co więcej do organizacji należą nie tylko rolnicy, ale również elektrycy czy kierowcy.