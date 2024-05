To najbardziej lojalne rasy psów. Sprawdź, czy twój pupil znalazł się wśród nich

Więź między człowiekiem a psem od zamierzchłych czasów była wyjątkowo silna. Pupile coraz częściej uważane są też za członków rodzin, które dzielą z nimi nie tylko miejsce zamieszkania, ale również najważniejsze chwile w życiu.

Relacje człowieka z psem

Właściciele szybko przywiązują się do swoich czworonogów, które zwykle odpłacają się tym samym. Mogłoby się wydawać, że w ten sposób wyrażają swoją wdzięczność za opiekę, jaką są obdarzane oraz zapewnienie im wszystkiego, co niezbędne do życia – pożywienia, domu i troski. Okazuje się jednak, że lojalność psów to bardziej złożona kwestia.

Stopień przywiązania pupila do jego właściciela zależy przede wszystkim od jego instynktów. Każda z ras odziedziczyła po swoich przodkach potrzebę budowania rodziny i podążania za przywódcą. Na przestrzeni lat niektóre częściowo zastąpiły ją innymi pragnieniami, podczas gdy pozostałe starają się zrealizować ją w relacjach z człowiekiem.

Ranking najbardziej lojalnych ras

Z tego względu do najbardziej lojalnych psów zalicza się rasę golden retriever. Te czworonogi są nie tylko przyjacielskie i wierne, ale też niezwykle inteligentne. Chociaż najlepiej czują się z człowiekiem, nie muszą spędzać całych dni w domu. Większość z nich świetnie aportuje, więc może zostać także kompanem polowań.

Za niezwykle lojalne uważa się także wyżły węgierskie. Ta rasa jest wyjątkowo wyrozumiała dla człowieka, a jednocześnie otwarta na naukę i nowe wyzwania. Cierpliwością charakteryzują się również psy rasy bernardyn. Odpowiednio traktowane za swoim właścicielem będą chodzić krok w krok.

Wśród najbardziej lojalnych czworonogów wymienia się także psy ras: bokser, owczarek niemiecki, rottweiler i labrador. Oddania człowiekowi odmówić nie można również psom ras: beagle, akita oraz jamnik.

Czytaj też:

Pomalowali psy, żeby udawały pandy. Internauci oburzeni pomysłem ogrodu zoologicznegoCzytaj też:

W ulubionym kraju Polaków na lotnisku zatrudniono psy. Bawią podróżnych i uspokajają