Obozy dla migrantów poza UE? O to wnioskowała m.in. Polska

– W czasie polskiej prezydencji w UE powinno się okazać, czy w świetle unijnego prawa możliwe będzie tworzenie obozów dla migrantów poza Unią Europejską – powiedział jeden z unijnych dyplomatów korespondentce RMF FM w Brukseli. Polska była jednym z 15 krajów, które wnioskowały o takie rozwiązanie.

Obozy dla migrantów poza UE. Taki pomysł wysuwała wcześniej Wielka Brytania

Nie jest to nowa propozycja. W 2015 r., w obliczu masowej migracji do Europy, wyszła z nią Holandia. Wówczas jednak wtedy uznano, że pomył jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Unijny dyplomata dodał, że w czasie pełnienia swojej prezydencji w Radzie UE może naciskać unijne instytucje. To do nich będzie należało sprawdzenie, czy da się taki pomysł polityczny przełożyć na zapisy prawne.

Polska po raz pierwszy sprawowała prezydencję w Radzie UE sprawowała w drugiej połowie 2011 r. Wraz z Cyprem i Danią utworzyliśmy wówczas trio prezydencji. Zgodnie z harmonogramem, po raz kolejny przewodnictwo w UE nasz kraj obejmie w pierwszej połowie 2025 roku.

Kilka dni temu BBC informowało, że osoby ubiegające się o azyl w Wielkiej Brytanii boją się wysłania ich do Rwandy, ponieważ rząd przygotowuje się do organizacji pierwszych lotów do Afryki.

Pierwszy imigrant z kraju trzeciego został odesłany z Wielkiej Brytanii do Rwandy na początku maja, w ramach programu „dobrowolnych przesiedleń”. W ramach ogłoszonego w zeszłym miesiącu programu, migrantom, których wnioski zostały odrzucone, oferuje się do 3000 funtów na przeprowadzkę do kraju Afryki Wschodniej. Jest to program odrębny od programu przymusowych deportacji, który brytyjski rząd ogłosił dwa lata temu. Realizacja przymusowych deportacji ma ruszyć w lipcu.

Rząd Rwandy potwierdził, że osoba bezskutecznie ubiegająca się o azyl przybyła we wtorek do kraju samolotem z Londynu.

