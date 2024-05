Wnioski ze sprawy Szmydta, kulisy dymisji Kierwińskiego i apel Protasiewicza. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Wsypa Szmydta”. Sprawa zdrajcy Szmydta utonęła w naparzance o to, przy kim było mu w Polsce najcieplej. Ping-pong pod hasłem Piebiak czy Gasiuk-Pichowicz dobrze się klika, przykrywając znacznie istotniejszą kwestię – pisze Jakub Mielnik.

„Sędziowie do kontroli”. – Nie możemy jednego przypadku rozciągać na wszystkich sędziów. To jest niedopuszczalne – apeluje Ryszard Kalisz w rozmowie z Elizą Olczyk.

„Poprawki w komisji”. Eksperci różnie oceniają działalność służb, ale w jednym są zgodni – komisja ds. wpływów rosyjskich to dobre paliwo przed wyborami do PE. Więcej w tekście Marzeny Tarkowskiej.

Co jeszcze w nowym Wprost

„Agresja pod publiczkę”. Zdaniem politologa Jacka Kloczkowskiego komisje śledcze odegrały sztukę, która nie wyszła poza mury gmachu przy Wiejskiej – pisze Eliza Olczyk.

„Kulisy dymisji szefa MSWiA”. Według naszych informacji, Donald Tusk chce pozbawić Marcina Kierwińskiego kolejnej funkcji. Szykuje na to miejsce Aleksandrę Gajewską. Szczegóły w tekście Joanny Miziołek.

„Kaczyński rządził, bo nie bajał”. – To był mój osobisty wkład finansowy w karierę polityczną Tuska i pozycję PO. Nie oczekuję zwrotu tych pieniędzy, ale elementarnego szacunku, a tego jakoś też nie widzę – mówi Joannie Miziołek i Elizie Olczyk Jacek Protasiewicz.

„Tragedie bez wniosków”. Gen. Andrzej Pawlikowski w tekście Piotra Barejki komentuje zamach na Roberta Fico i przy okazji krytykuje niesubordynację polityków.

„Miała tendencję do wspierania przegranych”. Uczyła mnie, by nie rozpamiętywać przeszłości. Sama nie zbierała zdjęć, nie chciała nic wspominać – wspomina matkę Jadwigę Joanna Staniszkis w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Anioły na mojej drodze”. Śpiewam o cykliczności, o fizjologii, bo fizjologia może być naszą sprzymierzeńczynią. Jeżeli nie zadbamy o kobiecość, nie wychowamy mądrych dorosłych ludzi – mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak Renata Przemyk.

„Nawet zło jest brudne”. Pytanie, co nam się bardziej podoba: dobro, które nosi maskę zła, czy zło, które nosi maskę dobra? Mnie najbardziej denerwuje to drugie – tłumaczy w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz Mateusz Damięcki.

„Żeby Polska nie straciła”. – Wierzę nadal w Unię Europejską, ale tę, do której wchodziliśmy, natomiast nie podoba mi się to, co teraz się w niej dzieje – mówi w rozmowie z Szymonem Krawcem przedsiębiorca Ryszard Florek.

„Kupcom puszczają nerwy”. Od wojewody usłyszeli, że pieniędzy nie ma, od Rafała Trzaskowskiego, żeby zarejestrowali się w urzędzie pracy. – Chcą naszą sprawę zamieść pod dywan – słyszymy od sprzedawców z Marywilskiej. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„W poszukiwaniu niedoborów”. Wielu Polaków nie wie, że cierpi na pierwotne niedobory odporności. Choroba rozwija się po cichu, dając wiele niespecyficznych objawów – opowiada Paulinie Cywce prof. Sylwia Kołtan.

„»Beka« z operetki”. Nie obejrzałem żadnej operetki w całości… dopóki sam nie zrobiłem swojej – mówi w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej Jerzy Jan Połoński, reżyser.

