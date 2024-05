Dorota Gawryluk robi kolejny krok do prezydentury? Ten ruch jest jasny

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje o tym, że znana dziennikarka telewizyjna Dorota Gawryluk może wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku. „Gazeta Wyborcza” informowała o planie B byłego premiera z PiS Mateusza Morawieckiego, na wypadek blokady jego kandydatury. Ten plan ma zawierać się w zdaniu „Dorota Gawryluk na prezydenta”. W ten sposób polityk miałby spróbować zbudować nowy obóz prawicowy, a Gawryluk miałaby być kandydatką ponadpartyjną, społeczną i łączącą Polaków.

„Stowarzyszenie Lepsza Polska”. Dorota Gawryluk robi krok w stronę polityki?

Kolejne ruchy mogą wskazywać na to, że plan jest bliski realizacji.

Wirtualna Polska poinformowała, że przeobrażeniu uległa nazwa „Stowarzyszenie Program Czysta Polska”, powołanego z inicjatywy Zygmunta Solorza-Żaka w październiku 2019 roku. Nawet niektórzy jego członkowie mają jeszcze nie wiedzieć, że 10 maja 2024 r. oficjalnie zmieniło ono nazwę na „Stowarzyszenie Lepsza Polska”. Dorota Gawryluk jest teraz jego prezesem.

Chociaż jako pierwszy cel stowarzyszenia w KRS wpisano „ochronę systemu klimatycznego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń obywateli rzeczypospolitej Polskiej (…)”, to trzecim jest „budowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

„Lepsza Polska” to także nazwa programu publicystycznego Doroty Gawryluk emitowanego od 14 w w Polsacie i Polsat News. Jego założeniem jest szukanie „najlepszych rozwiązań dla Polski”. Portal zwraca uwagę, że program jest także intensywnie promowany plakatami przypominającymi billboardy wyborcze.

Osoba znająca kulisy sprawy powiedziała portalowi, że są to przymiarki do budowania struktur. Inny rozmówca twierdzi, że Dorota Gawryluk jest coraz bliżej startu w wyborach. – Przecież ona sama nie zaprzecza, a wydawałoby się, że dziennikarz, który nie planuje pójścia w politykę, wręcz musi to zrobić natychmiast – stwierdził.

