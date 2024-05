Wąsik murem za Czerwińską po wniosku Bodnara. „Będziemy z Tobą”

W piątek 17 maja posłanka PiS Anita Czerwińska przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że prokurator generalny Adam Bodnar zwrócił się z wnioskiem o uchylenie jej immunitetu. Czerwińska wyjaśniła, że powodem takiej decyzji jest „usunięcie kłamliwego i oszczerczego napisu przed pomnikiem Ofiar katastrofy smoleńskiej”. „Znamienna jest data wniosku – 10 kwietnia, w 14. rocznicę tragedii smoleńskiej” – dodała posłanka.

Anita Czerwińska może stracić immunitet. Wąsik ze słowami poparcia

Do wniosku odniósł się polityk PiS Maciej Wąsik. „Droga Anito. Pamiętam Twoje wielkie wsparcie, które okazywałaś nam gdy tego bardzo potrzebowaliśmy. Byłaś z nami wówczas w tym mrocznym czasie. Dziś gdy atakują Ciebie pamiętaj, że my będziemy z Tobą. I nigdy nie zostaniesz sama” – napisał. Wpis opatrzył hasłem #SolidarnizAnita.

Anita Czerwińska była wśród polityków PIS, którzy brali udział w manifestacjach poparcia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, kiedy byli osadzeni w areszcie.

Wniosek Adama Bodnara dotyczy wydarzeń z początku roku, kiedy Czerwińska zerwała tabliczkę z jednego z wieńców złożonych przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

– Dlaczego pani niszczy wieniec? – pytał mężczyzna na nagraniu Piotra Fijałkowskiego z Obywateli RP.

– Niszczy pani wieniec, to nie jest własność tej pani. To jest własność pana Zbigniewa Komosy, który go tu ustawił (...) Ukradła pani wieniec – można było usłyszeć. Później doszło do emocjonalnej wymiany zdań z policjantem, który zaznaczył, że Czerwińska ma immunitet.

Także kilka miesięcy później doszło do incydentu. W pobliżu pomnika smoleńskiego pojawili się kontrmanifestanci.

Marek Suski i Anita Czerwińska zagrodzili drogę Zbigniewowi Komosie, który trzymał wieniec oskarżający śp. Lecha Kaczyńskiego o nakazanie pilotom lądowania w Smoleńsku. – Wstyd i hańba. Propagujecie wersję Władimira Putina! – krzyknęła posłanka PiS.

