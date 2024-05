Dorota Gawryluk wystartuje w wyborach? Wpis dziennikarki daje do myślenia

W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich coraz głośniej mówi się o możliwym starcie w nich znanej dziennikarki Polsatu Doroty Gawryluk. Jako pierwsza o takim planie informowała w lutym Polityka Insight. Według informatorów Wirtualnej Polski świadczy o tym m.in. zmiana nazwy Stowarzyszenia Program Czysta Polska na Stowarzyszenie Lepsza Polska. „Lepsza Polska” to także nazwa programu publicystycznego Gawryluk. Zdaniem rozmówcy portalu są to przymiarki do budowania struktur kampanijnych.

Dorota Gawryluk na prezydenta? Dziennikarka studzi emocje

W piątek Gawryluk wzięła udział w spotkaniu na Katolickim Uniwersyteckie Lubelskim. W trakcie rozmowy ze studentami padło pytanie o plany dziennikarki na 2025 rok.

– Czy będzie pani kandydować w wyborach prezydenckich? — zapytał jeden ze studentów.

– Ja nie chcę dywagować, spekulować. Spekulacji na ten temat jest mnóstwo. Zostawmy to dzisiaj – odparła dziennikarka.

We wpisie zamieszczonym na Instagramie, już po spotkaniu odniosła, się do dociekań.

„Dziękuję studentom KUL za zaproszenie na dyskusję o mediach. Padały ciekawe pytania, ale emocje jak widzę wywołały te o wybory prezydenckie” – napisała.

„Czy każdy kto chciałby żyć w lepszej Polsce musi od razu być kandydatem w wyborach? Nie sądzę. I nie myślę o kandydowaniu. Widzę jednak, że inni myślą za mnie! Śmieję się z tego, nie wszyscy się śmieją. Jak tak dalej pójdzie, to może faktycznie powinnam się zastanowić? Jeśli to mi zaświta w głowie natychmiast poinformuję!” – dodała, nie wykluczając startu w wyborach prezydenckich.

„Na razie wierzę, że udaje mi się wiele zrobić tu gdzie jestem. Staram się, żeby w moim programie udawało się rozmawiać bez agresji o lepszej Polsce” – zakończyła wpis.

