„Niedyskrecje”. O co von der Leyen prosiła Tuska? „Powiedział, że pomoże, ale nie pomoże”

O co Ursula von der Leyen prosiła Donalda Tuska podczas wizyty w Katowicach? Dlaczego politycy PO pytają, kto kieruje ich kampanię do Europarlamentu? Co Jarosław Kaczyński dał do zrozumienia Mateuszowi Morawieckiemu? Czy Andrzej Szejna, kandydat do europarlamentu z Nowej lewicy, zapłaci mandatem za pomysły wiceministra Macieja Gduli? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Część polityków Platformy Obywatelskiej podobno nie wie, kto prowadzi kampanię KO do Parlamentu Europejskiego. – Czy wie pani, kto kieruje kampanią KO? – zapytał nas jeden ze znanych polityków Platformy Obywatelskiej. Po czym dodał: „Wszyscy pytają”. Pytania polityków PO nasiliły się po spocie, w którym partia zarzucała PiS-owi związki z Rosją. – Nie podoba mi się ten spot. Kto to wymyślił? – pytał zaniepokojony polityk tej partii. Ale nie wszyscy krytycznie oceniali ten pomysł. Danuta Huebner, była już europosłanka, która nie startuje w wyborach, retweetowała na portalu X komentarze zachwalające filmik. Podpowiadamy niedoinformowanym politykom PO – kampanią zarządza Wioletta Paprocka-Ślusarska. W szeregach PiS można usłyszeć, że Tusk postanowił mobilizować wyborców KO, wykorzystując mechanizm jednoczenia się wokół flagi w momentach zagrożenia państwa. A ponieważ nie ma nowego zagrożenia ze Wschodu, to postanowił je wytworzyć oskarżając PiS o związki z Putinem.