Ziobro udzielił wywiadu tuż przed operacją. Podziękował Stuhrowi i Olejnik

Lider Suwerennej Polski potwierdził pojawiające się od ubiegłego tygodnia doniesienia dotyczące swojego zdrowia. Zbigniew Ziobro przejdzie wkrótce kolejną operację, ponieważ jego stan „pogorszył się” i „pojawiły się przerzuty”. W nowym wywiadzie, którego udzielił „Super Expressowi” tuż przed operacją mówi o pojawieniu się „poważnych problemów” i decyzji lekarzy, zdaniem których „doświadczonego chirurga nic nie zastąpi” .

– I choć to wszystko nie wygląda najlepiej – przeżycia są oględnie mówiąc słabe, głęboko wierzę, że mi się uda. Bo przecież musi się udać… – mówi przekonuje Zbigniew Ziobro.

Stan Ziobry pogorszył się. Polityk wspomniał o Monice Olejnik

Były minister sprawiedliwości odniósł się w rozmowie do sytuacji znanych osób, które zmagają się z tym samym problemem. W 2011 roku u Jerzego Stuhra zdiagnozowano raka krtani. Wielu lekarzy proponowało mu wtedy wyłącznie leczenie paliatywne, co okazało się błędem. Aktor trafił jednak do specjalisty, który zdecydował się na ryzykowną operacją, która powiodła się. Niestety w 2023 roku choroba powróciła, o czym wówczas poinformował jego syn Maciej.

Kilka miesięcy później 77-latek udzielił wywiadu dla „Newsweeka”, w którym opowiedział nieco więcej o swoim zdrowiu. – Mam dokładnie to samo co, Ziobro. Takie samo cięcie. Mam dla niego współczucie, bo leżałem na takim samym łóżku. I wiem, co to jest. Wiem, jak to boli. Wiem, co to znaczy nie móc podnieść ręki, nie móc wstać. Prawie trzy tygodnie byłem na OIOM-ie – wyznał.

Teraz polityk Suwerennej Polski nawiązał do tej rozmowy. – Dziękuję mu i również szczerze życzę zdrowia. Podobnie jak redaktor Monice Olejnik, o której przeczytałem, że przeszła operację raka piersi. Możemy się różnić w poglądach, ale cierpienie i choroba pokazują wspólnotę ludzkiego losu – przekonuje Zbigniew Ziobro.

67-letnia Monika Olejnik walczy z nowotworem piersi, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych 12 maja. Dziennikarka TVN przyznała, że jest już po operacji i czuje się dobrze.

