Krok bliżej Żelaznej Kopuły nad Polską i Europą. Donald Tusk przedstawił szczegóły

Donald Tusk spotkał się z prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calvino. Premier podkreślił, że od początku obecności Polski w Unii Europejskiej do naszego kraju trafiło 100 miliardów euro. – Chciałem bardzo podziękować za rzecz kluczową z punktu widzenia Polski dzisiaj, czyli za gotowość wsparcia ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla naszych planów dot. bezpieczeństwa, ochrony i obrony polskich i europejskich granic – zaczął szef rządu.

– Wspominałem, że będziemy zabiegać m.in. o te europejskie pieniądze poprzez Europejski Bank Inwestycyjny, jeśli chodzi o systemy satelitarne. Dzięki pewnej zmianie, jaka nastąpiła w strategii EBI, tzw. zasady dual use, która została w dodatku skorygowana, dzisiaj możemy liczyć na bardzo tanie, korzystne kredyty na rzecz inwestycji, które będą służyły cywilnym zadaniom, ale równocześnie będą sprzyjały naszej obronności, bezpieczeństwu i do takich należy oczywiście umowa, jaką dzisiaj podpisaliśmy dot. tego polskiego programu satelitarnego, we współpracy m.in. z Francją – dodał Tusk.

Tarcza Wschód i Żelazna Kopuła. Donald Tusk zabrał głos

Według premiera „obecność EBI jest nie do przecenienia”. – Mówimy tu o 300 mln euro, a więc kwocie niebagatelnej, dzięki której plan budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą znowu posunął się o krok do przodu. Systemy satelitarne będą niezbędną częścią tego projektu, o którym będę rozmawiać za kilka dni z innymi europejskimi premierami, aby idea paneuropejskiej obrony powietrznej, żelaznej kopuły nad Europą stawała się coraz mniej marzeniem, a coraz bardziej realnym, praktycznym planem – kontynuował Tusk.

Szef rządu mówił też o ochronie polskiej i europejskiej granicy. – Budując Tarczę Wschód, system fortyfikacji będziemy równocześnie zabezpieczali naszą granicę, poprzez inwestycje w środowisko naturalne – zaznaczył Tusk. – Będziemy korzystali z tych możliwości europejskich, ponieważ bezpieczeństwo Europy zależy w dużym stopniu od bezpieczeństwa Polski. Nie ma bezpiecznych granic europejskich bez bezpiecznej granicy z Białorusią i Rosją, tu, na wschodzie Polski – zakończył premier.

