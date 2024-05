Rodzinna tragedia w Małopolsce. 4-letnie dziecko nie żyje, matka ciężko ranna

Czteroletnia dziewczynka nie żyje a jej matka trafiła do szpitala - to bilans tragedii, do której doszło w Zagórzanach w Małopolsce.

Tuż po godzinie 13:30 w poniedziałek 20 maja służby otrzymały niepokojące zgłoszenie na numer alarmowy 112. Osoba, która złożyła zawiadomienie przekazała, że w jednym z mieszkań w miejscowości Zagórzany w powiecie gorlickim w Małopolsce znajdują się dwie osoby, które potrzebują pilnej pomocy. Zagórzany. Nie żyje 4-letnia dziewczynka Po dotarciu na miejsce zdarzenia policjanci znaleźli leżącą na ziemi 40-letnią kobietę i jej czteroletnie dziecko. Zarówno matka, jak i dziewczynka wymagały pomocy medycznej. Podkomisarz Gustaw Janas z gorlickiej policji poinformował, że po czterolatkę wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety mimo wysiłków lekarzy życia dziecka nie udało się uratować. – Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji podała, że dziecko zmarło podczas transportu. Z kolei 40-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala w Gorlicach. Medycy określają jej stan jako ciężki. Tragedia w Małopolsce. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia Na miejscu działa grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. W sprawie jest w tej chwili bardzo wiele pytań. Policjanci starają się ustalić dokładną przyczynę zdarzeń i okoliczności rodzinnej tragedii. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie możliwe przesłuchanie 40-latki. Czytaj też:

Statek wycieczkowy zderzył się z motorówką. Dwie osoby nie żyją, pięć zaginęłoCzytaj też:

Znaleziono wrak helikoptera prezydenta Iranu. „Nie ma oznak życia”