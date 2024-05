Gniezno sparaliżowane przez grad i nawałnice. Prezydent podjął ważny krok

Jak poinformowało Radio Zet, w związku z panującą sytuacją w mieście prezydent Michał Powałowski podjął decyzję o zwołaniu sztabu kryzysowego.

Michał Powałowski zwrócił się także do mieszkańców. „Moi Drodzy, sytuacja za oknem jest bardzo niecodzienna i niebezpieczna – proszę więc, uważajcie na siebie. Służby działają non stop, robią co w ich mocy, aby jak najszybciej zapanować nad sytuacją” – napisał w mediach społecznościowych. „Uważajcie na siebie” – dodał prezydent Gniezna.

Krytyczna sytuacja w Gnieźnie

Sytuacja w Gnieźnie w dalszym ciągu jest poważna. Wiele miejskich obiektów odwołuje swoje działania lub zawiesza co najmniej do jutra działalność. Zalane i zasypane są nie tylko ulice. Woda dostaje się m.in. do komendy miejskiej straży pożarnej, do sklepów, budynków starostwa, szkół, czy archiwum archidiecezji.

Do samej godziny 14 strażacy otrzymali ponad 140 zgłoszeń. Godzinę później było to już 250 zgłoszeń z regionu, w tym 200 z samego Gniezna. – Strażacy otrzymali także zgłoszenia o zerwanych dachach na ulicach Paczkowskiego i Kościuszki – przekazała Kamila Kozłowska z Zespołu Prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z TVN24.

– Do Gniezna zadysponowane zostały dodatkowe jednostki z powiatu gnieźnieńskiego, ale również z powiatu poznańskiego. Usuwanie skutków na pewno potrwa jeszcze wiele godzin, szczególnie że liczba zgłoszeń cały czas wzrasta – dodała w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Alerty RCB i IMGW

W związku z anomaliami pogodowymi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert. Dotyczy on województwa podlaskiego, małopolskiego, znacznej części województwa wielkopolskiego, powiatów mogileńskiego i żnińskiego w województwo kujawsko-pomorskim oraz powiatu strzelecko-drezdeńskiego w województwie lubuskim.

Ostrzeżenia pogodowe dla większości kraju wydało również IMGW. Część z nich jest najwyższego, trzeciego stopnia. Instytut zaleca podczas burzy m.in. niezatrzymywanie się pod drzewami, zabezpieczenie okien i drzwi, pozostanie w domu, unikanie otwartych przestrzeni, czy nieparkowanie w pobliżu drzew.



