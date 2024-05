Tajemnicza piana na Wiśle. Wydano specjalny komunikat

Do sieci trafiły zdjęcia z krakowskiego odcinka Wisły, na których widać, że woda jest pokryta gęstą, białą pianą. Wolontariusz Strażników Rzek WWF Paweł Chodkiewicz ocenił, że według obliczeń z państwowego monitoringu jakości wody w Wiśle, nasycenie tlenem w tej okolicy wyniosło aż 226 proc.

Jego zdaniem jest to przesłanka do tego, że mogło dojść do ogromnego zakwitu alg lub fitoplanktonu w rzece, czyli eutrofizacji spowodowanego emisją zanieczyszczeń biologicznych, m.in. surowych ścieków.

Wisła pokryta tajemniczą pianą. Wody Polskie wydały oświadczenie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie potwierdził, że w Wiśle poniżej stopnia Dąbie oraz Przewóz pojawiła się piana. W tym samym czasie odnotowano wzrost natlenienia wody i podwyższenie jej temperatury.

Oświadczenie w tej sprawie wydały Wody Polskie. W komunikacie podkreślono, że „pracownicy podejmują wszelkie działania w sprawie piany, która pojawiła się poniżej stopnia Dąbie oraz Przewóz przy jednoczesnym wystąpieniu podwyższonych parametrów natlenienia wody i jej temperatury”.

Przy okazji zapewniono o „podjęciu działań we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie w celu ustalenia przyczyn tych zjawisk”.

„Inspektorzy WIOŚ zostali skierowani na Stopień Wodny Dąbie i Przewóz w celu pobrania i analizy próbek wody. Oczekujemy na wyniki tych badań” – zaznaczono. Przedstawiciele Wód Polskich dodali, że „Centralne Laboratorium Badawcze systematycznie przeprowadza badania wody w Wiśle na Dworach pod kątem obecności złotych alg, które dotychczas nie zostały wykryte”.

Do Wisły trafiły ścieki

14 maja w tej samej okolic wędkarze zauważyli niepokojący wyciek ścieków do Wisły z przelewów burzowych. Sprawa została zgłoszona Wodociągom Krakowskim. Po przeprowadzeniu analiz okazało się, że powodem zdarzenia była awaria instalacji.

