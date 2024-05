Długi weekend na Boże Ciało. Czy piątek 31 maja to dzień wolny od pracy?

W tym roku w maju mamy dwa długie weekendy: majówkę i weekend na Boże Ciało. NIektórzy szczęśliwcy zaczęli maj dziewięciodniową przerwą od pracy. Teraz pod koniec miesiąca czeka nas kolejny dłuższy weekend, tym razem czterodniowy. Kto będzie mógł z niego skorzystać i czy piątek po Bożym Ciele to dzień wolny od pracy?

Dlaczego Boże Ciało obchodzimy w maju?

W tym roku Boże Ciało przypada wyjątkowo w maju, a nie w czerwcu. Dzieje się tak, ponieważ święta wielkanocne także przypadły wcześniej niż zwykle – obchodziliśmy je jeszcze w marcu. Boże Ciało wypada 30 maja, co oznacza, że wiele osób będzie mogło nacieszyć się kilkoma dniami wolnymi.

Czy piątek po Bożym Ciele to dzień wolny od pracy?

Piątek 31 maja to dzień pracujący. Jeśli chcemy mieć wolne, powinniśmy wziąć urlop wypoczynkowy. Wystarczy jednak jeden dzień urlopu, by przez cztery dni odpoczywać od obowiązków. Dla wielu osób „czerwcówka”, jak popularnie nazywany jest weekend na Boże Ciało, to doskonała okazja, by wyjechać na krótkie wakacje. Ceny są jeszcze niższe niż w sezonie turystycznym, ludzi w kurortach mniej, dlatego to dobry moment, by zwiedzić piękne miejsca i wypocząć na łonie natury.

Czy w piątek po Bożym Ciele uczniowie mają wolne?

Piątek po Bożym Ciele to dzień pracujący, ale w tym dniu szkoły mają wolne. Uczniowie odpoczywają od zajęć lekcyjnych, a kolejnego dnia w sobotę 1 czerwca będą świętowali Dzień Dziecka. W przedszkolach publicznych odbędą się dyżury dla tych dzieci, których rodzice pracują. W tym dniu jednak nie będzie żadnych zajęć dodatkowych, dzieci będą spędzały czas na swobodnej zabawie.

