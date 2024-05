Machaček o polskich politykach: Prowadzą niebezpieczną grę, ale dla Czechów to jednocześnie bardzo zabawne

– Politycy w Polsce, oskarżający się wzajemnie o to, kto jest agentem Moskwy, prowadzą jednocześnie śmieszną i niebezpieczną grę. Śmieszną, bo przecież walka z Rosją to część polskiej tożsamości, a niebezpieczną, bo wytwarza ten poziom polaryzacji, który doprowadził do zamachu na premiera Słowacji – mówi „Wprost” Jan Machaček, członek zespołu doradców prezydenta Czech, weteran antykomunistycznej opozycji w Czechosłowacji i jeden z muzyków legendarnej podziemnej formacji Plastic People of the Universe.

Jakub Mielnik, „Wprost”: Śledzi pan trwający w Polsce festiwal wzajemnych oskarżeń polityków o to, kto jest agentem Moskwy? Jan Machaček: Tak. To jest dla nas zupełnie niewyobrażalne zjawisko. W Czechach jest taki stereotyp Polaków, że wy zawsze bohatersko walczycie z Rosjanami i że jest to część waszej tożsamości narodowej. Dlatego, gdy wasz premier tweetuje, że Kaczyński i jego partia to rosyjscy agenci, a opozycja rewanżuje się tym samym Tuskowi czy innym politykom obozu rządzącego, to dla nas, Czechów jest to bardzo zabawne. A nie jest to przypadkiem efekt tego, że mamy do czynienia z takim nagromadzeniem rozmaitych kryzysów, że straciliśmy już rozeznanie, które z nich są istotnymi problemami?

Rzeczywiście, mamy wielki kłopot z ustaleniem priorytetów. Nie możemy przecież być jednocześnie światowym liderem walki ze zmianami klimatycznymi i zajmować się konsolidacją finansów publicznych. Nie da się szybkiej transformacji energetycznej pogodzić z koniecznością zwiększania zdolności obronnych Europy, nawołując przy okazji do oszczędności budżetowych. To po prostu nie jest kompatybilne. To jakie powinny być te priorytety?

Priorytetem numer jeden jest Ukraina i Rosja. Należy powstrzymać rosyjską agresję i obronić Ukrainę jako niepodległe państwo, które ma szansę przetrwać gospodarczo. Bez osiągnięcia tego celu, Europa znajdzie się w niebezpieczeństwie. Żeby mu zapobiec, warto poczekać trochę z polityką klimatyczną. A my chcemy prowadzić wszystkie wojny na raz. W taki sposób żadnej z nich nie wygramy. Pan mówi o poważnych korektach długofalowych planów, w które zainwestowano wiele pieniędzy i politycznego autorytetu. Polowanie na rosyjskich agentów wydaje się prostsze i bardziej nośne medialnie.