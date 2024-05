Komisja ds. badania rosyjskich wpływów. Tusk ujawnił, kto będzie szefem

– Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesów Polski w latach 2004-2024 – przekazał Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Premier poinformował, że pracami komisji będzie kierował szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosław Stróżyk. – To był w swojej bogatej karierze dyplomata, oczywiście wojskowy, dowódca wojskowy, wiceszef wywiadu NATO, a także naukowiec, doktor od spraw nauki o bezpieczeństwie, człowiek bardzo kompetentny – podkreślił szef polskiego rządu.

Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że komisja będzie składać się z od 9 do 13 członków. Wśród nich nie będzie polityków, ale urzędnicy, eksperci i przedstawiciele służb. Rekomendacje dotyczące kandydatur będą przedstawiać szefowie MSWiA i resortu finansów, a także minister kultury, minister aktywów państwowych i minister cyfryzacji.

Na przedstawienie wniosków komisja będzie miała kilka miesięcy, jednak pierwsze efekty premier chce poznać już po wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Nie będą to medialne przesłuchania, nie będzie mediów w czasie prac tej komisji, natomiast będziemy systematycznie informować o efektach pracy komisji. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy – zapowiedział Donald Tusk. – Mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach i związane były z czasami tajemniczymi wręcz okolicznościami, znajdzie swój opis, niekoniecznie wyjaśnienie, bo to nie jest komisja śledcza – dodał.

Z zapowiedzi premiera wynika, że efektem prac komisji „będą najprawdopodobniej wnioski do prokuratury i opinie na temat tego, dlaczego zaniechano badania tych spraw w uprzednich latach”.

Donald Tusk dodał, że bardzo chciałby, żeby dzięki pracy komisji atmosfera i życie publiczne w Polsce zostało uwolnione od tego nieznośnego już ciężaru, oceanu informacji o domniemanych rosyjskich i białoruskich wpływach na polityków i urzędników wyższego szczebla.