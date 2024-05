Akcja służb na 51. piętrze wrocławskiego Sky Tower. Ewakuowano 1000 osób

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we Wrocławiu. Tuż przed godziną 16 straż pożarna otrzymała informację o pożarze, który wybuchł w Sky Tower. Według pierwszych, wstępnych ustaleń ogień pojawił się w maszynowni wind, co wywołało zadymienie w wyższych kondygnacjach wieżowca.

Wrocław. 1000 osób ewakuowanych ze Sky Tower

Na miejscu pojawiło się kilka zastępów straży pożarnej. Na chwilę obecną nie ma informacji o rannych i poszkodowanych. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było jednak przeprowadzenie ewakuacji. Mł. kpt. Piotr Szwiec z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu przekazał, że objętych zostało nią blisko 1000 osób, a więc wszyscy, którzy przebywali w budynku.

Jak podała „Gazeta Wrocławska”, wbrew wcześniejszym doniesieniom w budynku nie doszło do pożaru, tylko zadymienia. Prawdopodobnie doszło do zwarcia. Nie było pełnego ognia, jednak ewakuacja była niezbędna, ponieważ zadymienie dotarło do 55. piętra budynku. Przedstawiciele Sky Tower dodali, że w budynku zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa. Straż pożarna zapewniła, że sytuacja jest już w pełni opanowana.

Wrocław. Kolejna akcja służb w Sky Tower

To już kolejna tego dnia interwencja straży pożarnej w Sky Tower. W godzinach porannych w najwyższym budynku we Wrocławiu włączył się alarm. Służby zostały postawione na nogi, jednak ostatecznie okazało się, że sprawa była dość błaha. Przyczyną zgłoszenia była bowiem przypalona potrawa w jednym z apartamentów.

Czytaj też:

Premier o wsparciu kupców z Marywilskiej. Nie wykluczył udziału służb rosyjskichCzytaj też:

Pasażer doprowadził do awaryjnego lądowania. Zaklinował mu się laptop