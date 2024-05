Trzaskowski podpadł Muskowi. Multimiliarder komentuje jego decyzję

Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Rafał Trzaskowski podpisał decyzję, wedle której już niedługo ze stołecznych ratuszy znikną krzyże – oraz symbole innych religii – w mediach rozpętała się burza. Ordo Iuris zapowiedziało zaskarżenie decyzji, a Prawo i Sprawiedliwość walkę o jej unieważnienie. Mało kto się jednak spodziewał, że sprawa dotrze za ocean, do jednego z najbogatszych ludzi na świecie, Elona Muska.

Wszystko zaczęło się od wpisu opublikowanego na należącej do Elona Muska platformie społecznościowej X (przed przejęciem przez multimiliardera Twitter).

Burza w amerykańskiej sieci po decyzji Rafała Trzaskowskiego

Niejaki Ian Miles Cheong, którego na portalu śledzi ponad milion osób, a który przez internautów opisywany jest jako „prawicowy, internetowy troll, ze skłonnościami homofobicznymi”, opublikował fragmenty artykułu opisującego decyzję Rafała Trzaskowskiego pochodzące ze skrajnie prawicowej strony Free Speech Union.

Tytuł artykułu brzmi „Prezydent Warszawy zakazuje wieszania chrześcijańskich krzyży na budynkach użyteczności publicznej”, a jego fragmenty: „Oprócz ograniczania wolności słowa burmistrz podjął także działania na rzecz wzmocnienia praw osób LGBTQ w mieście, a urzędnicy mają teraz obowiązek szanować wybór zaimków preferowanych przez osobę, z którą mają do czynienia. Zasady te dotyczą pracowników Urzędu Miasta, w tym nauczycieli”.

twitter

Wszystko to Ian Miles Cheong okrasił podpisem: „Poland is becoming extremely woke”. W dosłownym tłumaczeniu byłoby to: „Polska wyjątkowo mocno się przebudza”. Kluczowe jest jednak samo słowo „woke”, które język angielski zaczerpnął ze swojej afroamerykańskiej odmiany, a które oznaczało „przebudzenie” w kontekście świadomości braku społecznego i rasizmu. To, wraz ze znajomością pozostałych treści z profilu, dale dużą możliwość, że podpis miał mieć wydźwięk ironiczny.

Elon Musk komentuje decyzję Rafała Trzaskowskiego

I to właśnie tutaj pojawia się Elon Musk, który zdecydował się odpowiedzieć na wpis. „Są bezwstydni w kopiowaniu głupich rzeczy od Ameryki. Jakie to żenujące” – napisał o decyzji Rafała Trzaskowskiego amerykański multimiliarder.

twitterCzytaj też:

Decyzja Trzaskowskiego oburzyła Ordo Iuris. „Podejrzenie popełnienia przestępstwa”Czytaj też:

Tusk zdecyduje się kandydować na prezydenta? „Hołownia zaczyna kombinować, jak przedłużyć marszałkowanie”