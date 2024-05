To warzywo odstrasza kleszcze. Zmiażdż i dodaj do wody

To tanie i bardzo zdrowe warzywo wystarczy, by kleszcze nas unikały. Polacy najchętniej spożywają je zimą, by zapobiec infekcji dróg oddechowych.

Pobudza układ odpornościowy i odstrasza kleszcze

Czosnek – bo o nim mowa – to warzywo, którego kleszcze nie znoszą. Zawiera związki siarki, które nadają mu charakterystyczny, ostry zapach. Badacze sugerują, że zapach czosnku może być nieprzyjemny dla kleszczy i zniechęcać je do zbliżania się do ludzi. Pokazuje to praca opublikowana w „Experimental and Applied Acarology” z 2006 roku. Warto dodać, że olejek z czosnku trzeba nanosić na skórę dość często, bo szybko traci on swoje właściwości odstraszające. Jak przygotować naturalny repelent? Zmiadż czosnek i dodaj do wody. Przelej do spryskiwacza.

Oprócz czosnku można dodać także ekstrakty z liści laurowych, rozmarynu czy bazylii. Najlepiej połączyć wszystko razem (dodać do pół litra wody po kilka kropel wyciągów ze wspomnianych roślin).

Repelenty z DEET

Naturalne metody zdobywają popularność, jednak istnieją także inne metody na uchronienie się przed kleszczami. To repelenty z DEET (dietylotoluamidem) w składzie. Najlepiej użyć dużego stężenia, choć pomoże już preparat z ok. 10 proc. DEET. Warto dodać jednak, że u niektórych osób repelenty z dietylotoluamidem mogą wywołać niepożądane skutki – szczególnie gdy używamy je często. Może dojść do podrażnienia skóry. Mogą one wywołać także ból głowy. Ostatecznie jednak Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska uznaje substancję za stosunkowo bezpieczną, biorąc pod uwagę typowe zastosowanie.

Tego typu preparaty najlepiej stosować, gdy wybieramy się do lasu lub na łąkę. A co, jeśli planujemy spędzić czas we własnym ogrodzie? Czy wtedy trzeba użyć repelentu? To zależy, czy znajdują się w nim kleszcze. Jak to sprawdzić? Wystarczy wziąć biały ręcznik i przeciągnąć nim po trawie czy krzewach. Jeśli kleszcze ujawnią się na materiale, warto pomyśleć o miksturze z czosnkiem lub repelencie.

