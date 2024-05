Tragedia w Zagórzanach. Znamy wyniki sekcji zwłok czterolatki

Przyczyną śmierci czterolatki z Zagórzan koło Gorlic było utonięcie – poinformowała Interia.

Tragedia w Zagórzanach

Do tragedii doszło w poniedziałek, 20 maja, w małopolskiej miejscowości Zagórzany w gminie Gorlice. Policjanci wezwani do jednego z mieszkań znaleźli w nim nieprzytomną 40-letnią kobietę i jej czteroletnią córeczkę. Dziewczynka zmarła podczas transportu śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Dzień później Prokuratura Rejonowa w Gorlicach poinformowała, że prowadzi sprawę pod katem przestępstwa z artykułu 148 Kodeksu karnego. – Mówiąc inaczej mowa o zabójstwie, które jest zagrożone karą nawet dożywotniego więzieni – mówił szef Prokuratury Rejonowej w Gorlicach.

Matka dziewczynki przyznała się do winy

Również we wtorek prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie matki dziewczynki na okres trzech miesięcy. Aktualnie kobieta przebywa w szpitalu, a decyzja sądu zapaść ma w czwartek.

40-latce zostały już postawione zarzuty, do których kobieta się przyznała i złożyła wyjaśnienia. – Szczegóły wyjaśnień nie zostaną ujawnione – przekazała Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

