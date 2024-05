Szymon Hołownia powinien przedłużyć „marszałkowanie”? Najnowszy sondaż dla „Wprost”

Zgodnie z umową koalicyjną podpisaną przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę Szymon Hołownia ma być marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Potem ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty. Według informacji „Wprost” „Hołownia zaczyna kombinować, jak przedłużyć marszałkowanie”. Wszystko za sprawą Donalda Tuska, który może chcieć wystartować w wyborach prezydenckich, co utrudniłoby plany lidera Polski 2050 w tym zakresie.

Oliwy do ognia ws. marszałka Sejmu dolał inny polityk Trzeciej Drogi Władysław Teofil Bartoszewski. W Radiu Zet zaznaczył, że Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji. – To jest decyzja Polski 2050 czy ew. całej Trzeciej Drogi. Moim zdaniem pan marszałek dobrze wykonuje swoją pracę, obserwuję go regularnie, bo siedzę w ławach sejmowych i bardzo to dobrze robi, powinien kontynuować – zaczął poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zamieszanie z Szymonem Hołownią jako marszałkiem Sejmu

– Nie widzę powodu, żeby zmieniać, zobaczymy, jakie będą decyzje na szczytach partii. Koalicjanci, czyli czterech liderów się zbiera, dyskutuje i rozważa. Ja uważam, że pan Szymon Hołownia powinien pozostać – dodał Bartoszewski. Na te słowa stanowczo odpowiedziała Anna-Maria Żukowska. „Jeżeli Trzecia Droga nie dotrzyma umowy, Lewica powinna wyjść z koalicji. To decyzja Lewicy” – napisała posłanka w mediach społecznościowych.

Wątpliwości w tej sprawie nie rozwiali partyjni liderzy. Hołownia stwierdził, że umowa koalicyjna „może kiedyś będzie” renegocjowana, choć na razie nie było takiej rozmowy. – To nie jest Pismo Święte i można, jeśli partnerzy uznają, że potrzebne są inne rozwiązania, o tych rozwiązaniach rozmawiać – stwierdził marszałek Sejmu.

– Nie ma rozmów o renegocjacji naszej umowy koalicyjnej. Myślę, że do tego nie dojdzie. Jestem przekonany, że Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu, że tutaj nic się nie zmieni. Jesteśmy w koalicji w dobrych relacjach – powiedział z kolei Robert Biedroń.

Szymona Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji? Sondaż dla „Wprost”