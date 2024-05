Kaczyński ramię w ramię z Macierewiczem. Politycy PiS zostali ukarani

Jarosław Kaczyński otrzymał karę w postaci nagany od sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Decyzja komisji to reakcja na zachowanie prezesa PiS podczas jednej z miesięcznic smoleńskich. 10 lutego podczas składania kwiatów pod pomnikiem smoleńskim w Warszawie doszło do incydentu.

W okolicach monumentu zgromadził się spory tłum, który skandował Gdzie jest wrak?. W pewnej chwili jeden z mężczyzn krzyknął do Jarosława Kaczyńskiego: „będziesz siedział, kurduplu”. Te słowa wyraźnie zdenerwowały prezesa PiS, który odkrzyknął w stronę protestującego: „Do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz, co? Zas***y gnoju”.

Wniosek o ukaranie byłego wicepremiera skierował do komisji Krzysztof Brejza. Jest to czwarta w ostatnim czasie kara dla Jarosława Kaczyńskiego. – Bycie posłem zobowiązuje do pewnych zachowań a bycie liderem partii zobowiązuje do zachowań wymagających jeszcze większej kultury – komentowała szefowa komisji Izabela Mrzygłocka.

Antoni Macierewicz ukarany przez sejmową komisję

Taką samą karę – w postaci nagany – nałożono również na Antoniego Macierewicza, jednak w przypadku tego polityka PiS jest to dopiero pierwsze przewinienie w tej kadencji Sejmu. Sprawa sięga lutego 2024 roku. Na początku tego miesiąca przed gmachem Sejmu doszło do szarpaniny, w której udział brali funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej oraz grupa polityków PiS. Do awantury doszło, ponieważ Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik chcieli się dostać na posiedzenie, mimo tego, że Szymon Hołownia wygasił ich mandaty w związku z wyrokiem sądu.

W pewnej chwili Antoni Macierewicz zamachnął ręką i uderzył przypadkowo w twarz byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS. Poseł zapewniał, że nic takiego nie miało miejsca, jednak cały przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery.

