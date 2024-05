Szczątki 100 osób w Dolinie Śmierci. Nowe fakty ws. Zbrodni Pomorskiej

IPN przedstawił nowe szczegóły dotyczące śledztwa ws. Zbrodni Pomorskiej. Karol Nawrocki na konferencji prasowej w Chojnicach przypomniał, że „jesienią 1939 roku 400 polskich miejscowości na terenie przedwojennego województwa pomorskiego spłynęło krwią”. Według szacunków historyków śmierć poniosło ok. 50 tys. ludzi. Tylko kilkanaście tysięcy nich zostało odnalezionych, zidentyfikowanych.

– Ta przerażająca zbrodnia dotknęła także przedwojennego powiatu chojnickiego, ziemi chojnickiej, miejsca, w którym się znajdujemy – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Na zmieni chojnickiej, według lokalnych historyków i naukowców, zginęło około 500 osób. W 2023 r. odnaleziono na Polach Igielskich w Dolinie Śmierci w Chojnicach szczątki kilkunastu osób i artefakty.

Masowe mogiły Polaków na Polach Igielskich w Dolinie Śmierci w Chojnicach

Pod koniec 2024 r. rozpoczęto kolejne prace poszukiwawcze. Znaleziono dwie masowe mogiły, w których odkryto szczątki ludzkie. W jednym były szczątki ponad 20 kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat oraz różne artefakty. W drugiej mogile odnaleziono szczątki ludzkie ponad 80 osób, najprawdopodobniej pensjonariuszy Krajowego Zakładu Opieki Społecznej w Chojnicach, rozstrzelanych w tym miejscu przez funkcjonariuszy niemieckich pod koniec października 1939 r.

Na miejscu prowadzone są czynności prokuratorów. – To przerażająca zbrodnia i dzisiejsze odkrycie jest także dowodem na to, że tu – na Pomorzu, na ziemi chojnickiej, ale także w całej Polsce – są jeszcze szczątki ludzi, którzy czekają na odnalezienie i upamiętnienie, na powrót do narodowej świadomości – podsumował Karol Nawrocki. Według prezesa IPN „to odkrycie jest też dowodem na to, że reparacje od państwa niemieckiego wciąż Polsce się należą”.

