Kraków. Łoś wtargnął do budynku szkoły. Jedna osoba trafiła do szpitala

Władze Krakowa poinformowały o niecodziennym zdarzeniu, do którego doszło przy ulicy Ślusarskiej 9 na Zabłociu. To właśnie w tym miejscu mieści się Kolegium Europejskie. W czwartek 23 maja w godzinach popołudniowych do jednego z budynków niespodziewanie wtargnął łoś.

Kraków. Łoś wtargnął do liceum

Sprawa ma swój tragiczny finał, ponieważ łoś tuż po wyjściu z budynku padł. – Przed przyjazdem strażaków ewakuowano 50 osób. Łoś nie przeżył – przekazał mł. kpt. Hubert Ciepły z krakowskiej straży pożarnej.

Co więcej, jak podaje „Gazeta Krakowska”, w wyniku zdarzenia ranna została jedna osoba. Poszkodowany mężczyzna ma urazy głowy i ręki, ponieważ został poraniony odłamkami zbitego szkła.

Z doniesień przekazanych przez krakowskich urzędników wynika, że zwierzę przywędrowało do centrum miasta najprawdopodobniej z Puszczy Niepołomickiej. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w jaki sposób zwierzę – niezauważone przez nikogo – pokonało tak duży dystans.

Łosie w Polsce

Zwierzak, który wtargnął na teren krakowskiej szkoły to łoś euroazjatycki. Jest to jeden z największych ssaków żyjących w naszym kraju. Z obecnie dostępnych statystyk wynika, że na terenie całej Polski występuje około kilkunastu tysięcy osobników. Łosie żyją głównie na terenach kampinoskiego, biebrzańskiego i poleskiego parku narodowego. Warto podkreślić, że łosie są zaliczone to grubej zwierzyny objętej okresem ochronnym.

