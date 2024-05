Problemy Stanowskiego. „Nie wiem, czy to błąd systemu, czy hackowanie. W każdym razie to nie ja”

„Na moim Instagramie wczoraj zaczęły się ładować stories innych ludzi. Tu tylko dwa przykłady, ale było tego więcej. Nie wiem, czy to błąd systemu, czy jakieś hackowanie. W każdym razie to nie ja. Wczoraj nie zamieściłem żadnej relacji, wbrew temu co widziały osoby mnie obserwujące” – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. Dziennikarz jako dowód udostępnił zdjęcie boiska i tablicy do koszykówki z godziną, z blokiem w tle.

Z kolei na kolejnym stories pojawił się tekst: „Przeglądasz Insta do porannej kawy i widzisz swoje zdjęcie w czyjejś relacji. Potem widzisz, że to Stanowski i się zastanawiasz, czy to błąd matrixa, czy się jeszcze nie obudziłeś”. Widać również, że do jego profilu zostało przypisane jeszcze jedno stories. „Czyli nie grałeś o 21:41 w kosza? Aż się nie chce wierzyć” – skomentował żartobliwie jego wpis dziennikarz Tomasz Ćwiąkała, który w przeszłości współpracował ze Stanowskim w serwisie Weszło.

Problemy z wyświetlaniem stories na Instagramie

Inni obserwujący założyciela Kanału Zero podkreślili, że także spotkali się z podobnymi problemami. Jedna z internautek napisała, że jej relacja pojawiła się jako post na Instagramie Donalda Tuska, ale tylko ona to widziała. „To była relacja, którą miałam na bliskich i dotyczyła tego, że skończyłam licencjat i podpisałam »to ten dzień«. Widziałam to zdjęcie potem u swoich znajomych na relacjach, u Tuska i u Stanowskiego też” – dodała.

„To ludziom się pojawiały ich własne relacje u innych. Nikt poza nimi samymi tego nie widział. To już zresztą nie pierwsza taka sytuacja” – stwierdził z kolei inny użytkownik Instagrama. „Instagram od wczoraj ma problemy. Relacje jednych osób się nie ładują, a innych pojawiają się relacje totalnie randomowych osób. W dodatku u niektórych liczba obserwujących może pokazywać 0” – wtórował mu kolejny internauta.

Dane potwierdzają awarię

Według serwisu Downdetector tuż przed godz. 21 użytkownicy internetu zaczęli masowo zgłaszać problemy z Instagramem. Zazwyczaj liczba zgłaszanych raportów oscyluje wokół kilku, lub kilkunastu. Wtedy pojawił się ich ponad 20. W szczycie awarii chwilę po godz. 22 raportów było 841. Przed godz. 1.00 w sobotę wartości wróciły do standardowych.

