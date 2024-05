Tutaj abp Jędraszewski ma spędzić emeryturę. Tak zareagowali parafianie

Jeszcze w tym roku abp Marek Jędraszewski ma przejść na emeryturę biskupią. Prawo kanoniczne nakazuje by stało się to, w dniu 75. urodzin hierarchy, które przypadają 24 lipca. Znawcy kościelnych procedur twierdzą, że nastąpi to później.

Emerytura abp Marka Jędraszewskiego. Gdzie ją spędzi?

Od pewnego czasu spekulowano, że metropolita krakowski przeniesie się na Podhale. „Gazeta Wyborcza” donosiła, że arcybiskup spędza ostatnio tam dużo czasu, jest zapraszany przez górali i środowiska konserwatywne. Przy tej okazji wkłada ornat z elementami, które nawiązują do motywów regionalnych. Znajomy księdza mówił, że w tym gronie czuje się on „dosyć dobrze”.

Znający podejście abp. Marka Jędraszewskiego do miejsc, w których rezyduje przez dłuższy czas, zwracali też uwagę, że hierarcha zabiega o ich remonty. W ostatnich latach remont przeszła m.in. zakopiańska Księżówka. Inwestycja została dofinansowana z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

W parafiach na Podhalu słychać było głosy, że abp Jędraszewski może przenieść się w Tatry. Ostatecznie arcybiskup Jędraszewski na stałe miejsce emerytalnej rezydencji wybrał Kraków. Ten plan miał zostać przyjęty z ulgą przez część parafian.

– Część podhalańskich parafian odetchnęła (…), bo niektórzy górale obawiali się surowości osądów dotychczasowego metropolity, co mogłoby doprowadzić do konfliktów w naszej wspólnocie – mówił „Wyborczej” proboszcz jednej z parafii na Podhalu. Dodał przy tym, że „jako gość arcybiskup Marek Jędraszewski wciąż jest mile widziany”.

Przypomnijmy, to m.in. na Rusinowej Polanie abp Jędraszewski wygłosił przemówienie, w którym mówił, że niedługo „będą bronić praw zwierząt i nawet traw. Ale człowieka będą uważać za szkodnika”.

